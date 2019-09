27.09.2019

Die Mitfahrerbank am Hauptplatz steht

Jetzt bietet auch die Stadt eine Chance für alle, die mitgenommen werden wollen

Am Hauptplatz wurde am gestrigen Donnerstag die erste Mitfahrerbank in Landsberg aufgestellt. Gegen 14 Uhr brachten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Bank auf dem Gehweg vor der Osianderschen Buchhandlung an. Jeder, der nach Reisch oder Pitzling will, kann dort Platz nehmen und auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Zwei weitere Mitfahrerbänke würden „in der nächsten Zeit“ noch in Landsberg aufgestellt – eine in der Ummendorfer Straße und eine an der Katharinenstraße, so Stadtrat Franz Daschner (UBV). Er selbst habe im vergangenen Jahr die Idee gehabt, die Mitfahrerbänke in Landsberg und den umliegenden Stadtteilen zu etablieren: „Ich habe solche Bänke in Schondorf gesehen. Als ich mit der Idee auf Oberbürgermeister Mathias Neuner zuging, war auch er sofort begeistert.“ Neben den drei Bänken in der Großen Kreisstadt stehen demnächst insgesamt vier Bänke in den Stadtteilen: jeweils eine in Erpfting, Ellighofen, Pitzling und Reisch.

Daschner erklärt, warum er Mitfahrerbänke für sinnvoll hält: „Wenn man Autos auf der Straße beobachtet, sind meist nicht mehr als zwei Leute darin. Platz ist doch eigentlich für vier oder fünf.“ Jetzt hoffe er, dass das Angebot von den Bürgern auch gut angenommen wird. (mn)

