Die Moschee leuchtet

Die Türkisch-Islamische Gemeinde in Landsberg feiert. Beim Rundgang gibt es heuer viel Neues zu entdecken

Der Sommer meinte es heuer besonders gut mit dem traditionellen zweitägigen Sommerfest bei der Türkisch-Islamischen Gemeinde auf dem Gelände der Moschee am Wiesenring in Landsberg. Da war es schon bewundernswert, was einige Männer klaglos leisteten. Bei schon natürlichen mindestens 30 Grad im Schatten hantierten sie an mehreren ziemlich großen Kohlegrills. Sie brutzelten Fleischstücke, wendeten Steckerlfische, drehten den Spieß, an dem ein ganzes Lamm seiner Garung entgegenbriet. „Das muss sein“, meinen sie lapidar.

Die Frauen bei den vielen süßen und herzhaften Kleinigkeiten hatten es da besser – keine Feuerstelle in der Nähe, dafür Schatten spendende Sonnenschirme. Viele der leckeren Salate und Gemüse waren bereits in portionsgerechte Behälter abgepackt, um sie vor Mücken zu schützen. Allerdings, auch bei den Helferinnen, die stapelweise Fladenbrot herstellten, war es am Backautomaten heiß. Für besonders dünne, große Fladen allerdings war eine gar nicht schweißtreibende Maschine im Einsatz. Die kleine Teigkugel wurde mehrfach durchgemangelt, schon war sie zu einem gleichmäßig dünnen Fladen geworden.

Zum ersten Mal konnten an einem Stand Nüsse und Trockenfrüchte, unter anderem leckere helle Rosinen erworben werden. Auch ein Heilkundiger hatte seinen Stand aufgebaut und pries Öl- und Kräutermischungen an. Hitze? Sonne? Den vielen Kindern war das egal. Sie sausten über den Hof, genossen den Ausritt auf einem Kamel oder saßen auch einfach zusammen und plauderten. Letzteres machten auch Besucher in der großen Chillout-Lounge mit vielen aufeinandergestapelten Teppichen. Vor allem Männer ließen es sich dort gut gehen. „Frauen dürfen natürlich auch hier Platz nehmen“, meinte einer von ihnen lachend. Besondere Attraktion war die umgebaute Moschee im oberen Stockwerk des Gebäudes. Kein Rot und Braun mehr, kein dunkles Holz – alles leuchtet jetzt in freundlich-hellem Blau-Türkis. Der Lehrstuhl wurde versetzt, mehrere Säulen konnten dank verbesserter Statik entfernt und der Raum so optisch vergrößert werden. Die Wand zwischen Männer- und Frauen-Gebetsraum wurde entfernt. Nur ein türkisfarbener schwerer Vorhang trennt jetzt die beiden Geschlechter beim Gebet.

„Teppichbelag und Fliesen für die Wände haben wir aus der Türkei liefern lassen“, sagt Ömer Colcusu, Vorsteher der Gemeinde. Solche Fliesenmuster und auch die typische Teppichzeichnung seien hier nicht zu bekommen. Interessierte konnten sich von Hasan Coskun durch die Moschee führen lassen. Der Türke, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, sich hier eine geschäftliche Existenz aufgebaut hat, erklärte nicht nur grundlegende Dinge des Islam und einer Moschee. Er beantwortete auch alle Fragen egal ob religiös oder politisch.

Eine besondere Einheit war die Erläuterung der täglichen Gebete und rituellen Waschungen. Letztere haben nach bestimmten Vorschriften abzulaufen und können, falls kein Wasser in der Nähe ist, auch mit Sand oder Erde gemacht werden. Die Gebetseinheiten, teilweise in Arabisch, teilweise muttersprachlich, unterliegen ebenfalls genauen Regeln, und das nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Hasan Coskun erklärte diese, während ein Gläubiger eine Einheit betete. (löbh)

