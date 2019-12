vor 15 Min.

Die Mülltonne winterfit machen

Experten geben Tipps, was man im Winter beachten soll

Wenn die Temperaturen unter null Grad sinken, droht die Gefahr, dass der Müll in der Tonne festfriert. Die Folge: Die Müllwerker können die Tonnen nicht vollständig leeren. Die Mitarbeiter der Leerungsfirma sind laut Pressemitteilung des Landratsamts nicht verpflichtet, eingefrorene Tonnen erneut zu leeren. Um Probleme zu vermeiden, geben die Experten aus der Abfallwirtschaft ein paar Tipps.

Vor allem die sehr feuchten Bioabfälle können in der Tonne festfrieren. Läuft Flüssigkeit nach unten, gefrieren die unteren Abfälle am Tonnenboden fest. Abhilfe kann eine Lage zerknülltes Zeitungspapier unten in der Tonne schaffen. Der Biomüll kann in Zeitungspapier eingeschlagen werden oder in spezielle Papierbeutel für den Biomüll gegeben werden. Beutel aus Kunststoff und aus biologisch abbaubaren Kunststoffen sind für den Biomüll nicht zugelassen.

Der beste Platz für die Tonnen im Winter ist laut Landratsamt ein frostfreier Platz, beispielsweise in der Garage. Die Tonnen sollten erst am Morgen des Abfuhrtags um 6 Uhr bereitgestellt werden. Wer die Tonnen nur im Freien aufstellen kann, sollte dies an einem sonnigen Platz tun. (lt)