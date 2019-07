vor 58 Min.

Die Musikschüler trotzen der Hitze

Beim Festival des Musikinstituts Landsberg tritt ein Großteil der 500 Schüler auf

Von Romi Löbhard

Es ist jedes Mal ein Riesenprogramm, das Lehrer und Leiter des Musikinstituts Landsberg für diverse Festivals vorbereiten und anschließend perfekt auf die Bühne des Landsberger Stadttheaters bringen. Es werden nicht nur die Schüler sehr gut vorbereitet, sondern auch die Musiker mit ähnlichem Level zu Bands zusammengestellt und Programme erarbeitet, die die kleinen und größeren Nachwuchsmusiker fordern, aber nicht überfordern.

Für das Sommerfestival 2019 ist das Instituts-Chef Yun-Soo Haimerl und seinen musikalischen Mitarbeitern erneut gelungen. Während der vier über den Tag verteilten Konzerte konnte es einem nie langweilig werden. Einziges kleineres Problem und ein wenig gewöhnungsbedürftig war die drückende Schwüle, die sich im Theatersaal in den Tagen zuvor angestaut hatte. Bei den Musikern – ein Großteil der rund 500 am Musikinstitut unterrichteten Kinder und Jugendlichen trat auf – auf der Bühne war davon nichts zu merken. Sie spulten zu 99,9 Prozent ihr eingeübtes Programm professionell ab.

Der Tag begann um 11 Uhr mit „Call me maybe“ von Carly Rae Jepsen und endete weit nach 22 Uhr mit „Valerie“ von Amy Winehouse. Dazwischen hörten Konzertbesucher eine bunte Mischung an solistischen Darbietungen von Anfängern bis zu bereits semiprofessionellen Sängern und Instrumentalisten. Für Höhepunkte sorgten die eingestreuten Auftritte der ganz unterschiedlich zusammengesetzten Ensembles.

Besonders süß: Die Vorspiele der Jüngsten aus der musikalischen Früherziehung. Wie die Buben und Mädchen sich verbeugten, sich an den Flügel setzten und ernsthaft ihre Liedchen spielten, das beeindruckte. Die für die Vorspiele ausgewählte Musik war keineswegs nur aktuellen Hits entlehnt. Die Stücke stammten vielmehr aus verschiedenen Jahrhunderten und Epochen. Zu hören waren beispielsweise der bekannte Pachelbel-Kanon und Beethovens „Für Elise“, der „Tanz der Zuckerfee“ aus dem Nussknacker oder ein Bach-Präludium.

Bei den Bands ging es natürlich nicht so weit zurück in die Jahrhunderte. Die Ensembles hatten einiges von Amy Winehouse und von Linkin Park einstudiert. Auch etliche Lady-Gaga-Hits waren zu hören. Johnny Cash und das unverwüstliche „Smoke on the Water“ von Deep Purple, Oasis und Elton John, aber auch Namika oder Max Giesinger standen in der Gunst der Nachwuchsmusiker.

Auffällig gut ausgebildet präsentierten sich die Sänger. Was diese Solisten leisteten, verdient Extralob. Für besonders gute Stimmung sorgte das „Cup Ensemble“, das einem bei Zeltlagern oder ganz aktuell im Landsknechtlager äußerst beliebten Spiel frönte: Becher unterschiedlicher Größe und damit auch unterschiedlichen Klangs werden auf Tische geklopft, wahlweise weitergegeben und wieder zurückgenommen.

Das Instrumentarium, mit dem Kinder und Jugendliche Musik machen, besteht längst nicht mehr nur aus Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang. Das Musikinstitut bietet auch Streicher- und Bläserunterricht an. Wie Yun-Soo Haimerl berichtet, ist Saxofonunterricht neu am Institut. Ab Herbst wird es dann sogar Unterricht für Orchesterschlagwerk geben. (löbh)