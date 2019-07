vor 52 Min.

Die Neue Bergstraße in Landsberg wird halbseitig gesperrt

Bald müssen Verkehrsteilnehmer in Landsberg mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach dem Ruethenfest stehen im Bereich der Neuen Bergstraße Sanierungsarbeiten an.

Von Stephanie Millonig

Am Montag, 22. Juli, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Fußgängerbrücke in der Neuen Bergstraße. Die Stadt informiert darüber, dass die Arbeiten voraussichtlich sieben Wochen dauern werden und bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein sollen. Unter anderem werden die Widerlager der Brücke und das Geländer saniert sowie der Oberflächenbelag erneuert.

Auch der Fußweg ist gesperrt

Für den Auf- und Abbau des Gerüstes sowie während der Arbeiten an den Widerlagern der Brücke wird der Verkehr in der Neuen Bergstraße im Bereich der Baustelle für etwa zehn Tage halbseitig gesperrt und per Ampelanlage geregelt. Der Fußweg entlang der Stadtmauer von der Zufahrt Hofgraben bis zum Weilheimer Kreisel sowie der Fußweg entlang der Neuen Bergstraße von der Baustelle bis zum Weilheimer Kreisel sind gesperrt. Eine Umleitungsbeschilderung für die Fußgänger wird vor Ort aufgebaut.

