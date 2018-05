vor 36 Min.

Die Ortsdurchfahrt ist für sechs Monate gesperrt

Am Mittwoch beginnt in Denklingen der Ausbau der Ortsdurchfahrt.

Am Mittwoch rücken in Denklingen die Bagger an. Welche Straßen betroffen sind.

Die Ortsdurchfahrt Denklingen (Bahnhofstraße) wird ab Mittwoch, 16. Mai, für die Dauer von voraussichtlich sechs Monaten gesperrt. Grund ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt, teilt das Landratsamt mit, das für den Ausbau der Kreisstraße zuständig ist.

Die Sperrung erfolgt in der Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße. Die Kreuzung Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße/Leederer Straße/Hauptstraße ist vorerst weiter befahrbar. Mehr zum Projekt lesen Sie hier. (lt)

