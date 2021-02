vor 17 Min.

Die Pähler Bäckerei Kasprowicz steht vor dem Neustart

In der Bäckerei Kasprowicz wird in Kürze wieder gebacken. Unser Bild zeigt den Backbetrieb im vergangenen Sommer.

Plus Inzwischen haben bei Kasprowicz in Pähl genügend Bäcker und Konditoren sichere negative Testergebnisse, um wieder arbeiten zu können. So soll der Betrieb wieder anlaufen.

Von Gerald Modlinger

Die Bäckerei Kasprowicz in Pähl nimmt 14 Tage nach ihrer coronabedingten Schließung ihren Betrieb wieder auf. Alle Filialen sollen in Kürze wieder mit Back- und Konditoreiwaren beliefert werden – allerdings werde das Sortiment noch etwas eingeschränkt sein, kündigt Inhaber Julian Kasprowicz an. Die wirtschaftlichen Folgen der Schließung spürt der Unternehmer deutlich.

Zum Ende der Woche war klar geworden, dass man eine hinreichend große Gruppe an Bäckern und Konditoren haben werde, um in der Nacht auf Samstag den Betrieb hochfahren und den Verkauf am Samstagmorgen beginnen zu können. „Wir werden 18 oder 19 Personen zur Verfügung haben“, berichtet Kasprowicz. Das seien zwar nicht die knapp 30 Leute, die man für eine Samstagsproduktion brauche, „aber wir werden eine schöne Mischung und schöne Menge hinbekommen, es kann jedoch sein, das vielleicht etwas früher ausverkauft ist“.

Mindestens drei negative Tests waren notwendig

Die Beschäftigten, mit denen jetzt die Produktion aufgenommen wird, seien Kontaktpersonen zu den 18 positiv getesteten Mitarbeitern gewesen. Sie waren ebenfalls in Quarantäne geschickt worden. Nach mindestens drei negativen Tests könnten diese jetzt wieder arbeiten. Kasprowicz selber, der sich mit Corona infiziert hatte, musste sich am Freitagvormittag erneut einem Test unterziehen. Das Ergebnis sollte er am Freitagabend erhalten, sagte er. „Wenn es negativ ist, fahre ich sofort los zur Bäckerei.“

Die Infektionen unter den Mitarbeitern hätten überwiegend milde Verläufe genommen, die Symptomatik habe einer stärkeren Erkältung entsprochen. Allerdings hätten auch zwei Mitarbeiter kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden müssen. Unter den schwerer Erkrankten ist auch der 69-jährige Seniorchef Fritz Kasprowicz.

Kurzfristig benötigt die Firma einen Kredit

Wie angekündigt wurde die 14-tägige Produktionsunterbrechung für Reinigungs- und Wartungsarbeiten genutzt, berichtet Julian Kasprowicz weiter. Zu den wirtschaftlichen Folgen des Corona-Stopps wollte er sich noch nicht konkret äußern: „Es kommt darauf an, wie das Geschäft wieder anläuft, und wie viel staatliche Hilfe wir bekommen, das steht in den Sternen.“ Aber selbst wenn entsprechende Zahlungen geleistet werden, brauche die Bäckerei kurzfristig Fremdkapital. „Wir sind keine Bäckerei, die Rücklagen hat, unser Kapital ist in den Neubau geflossen.“ Dieser war im vergangenen Sommer im Pähler Gewerbegebiet eröffnet worden.

Kasprowicz betont, dass sich das Infektionsgeschehen ausschließlich auf die Produktion beschränkt habe. Weder unter den Fahrern, die die Backwaren zu den 18 Verkaufsstellen zwischen Starnberg, Weilheim und Ammersee bringen, noch unter dem dortigen Verkaufspersonal habe sich jemand angesteckt.

Die Bäckerei Kasprowicz in Pähl ist nach der zweiwöchigen Corona-Zwangspause wieder startklar. Bild: Petra Straub/Archiv

Wenn jetzt der Betrieb wieder anläuft, will Kasprowicz weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Mit einer externen Testorganisation sollen die Produktionsmitarbeiter voraussichtlich bis Ostern einmal wöchentlich auf eine Corona-Infektion getestet werden, „damit wir schneller erkennen, wenn jemand aus seinem privaten Umfeld etwas in den Betrieb hereinträgt und wir schneller einen Cut einbauen können“. Daneben werde noch mehr als bisher versucht, dass sich weniger Personen am gleichen Ort im Betrieb aufhalten, etwa in den Umkleide- und Sozialräumen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen