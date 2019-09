vor 22 Min.

Die Pähler Schlucht ist bald wieder offen

Die Gemeinde darf den Weg durch das Naturschutzgebiet wiederherstellen. 2020 soll auch der Wasserfall wieder erreichbar sein. Warum die Regierung lange zögerte.

Von Alfred Schubert

Seit Juni ist die Pähler Schlucht gesperrt. Damals war ein fünf Jahre alter Bub verletzt worden, nachdem über dem Wasserfall Felsen, Steine, Geröll und Erde in die Tiefe gestürzt waren. Der Bub und seine Familie hatten sich trotz Durchgangsverbot dort aufgehalten. Jetzt soll der Weg in die Schlucht wieder geöffnet werden. Die Gemeinde darf ihn mit Zustimmung der Naturschutzbehörden instandsetzen.

Die Zustimmung ist nötig, weil sich die zwischen dem Hochschloss und der B2 gelegene Schlucht in einem gut 16 Hektar großen Naturschutzgebiet befindet. Laut Bürgermeister Werner Grünbauer werden die Arbeiten, die zur Sicherung des Wegs erforderlich sind, von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs durchgeführt. Dabei sollen Erdrutschungen beseitigt werden, die den Weg verschüttet haben. Außerdem sollen zwei Übergänge über den Bach angelegt werden. Die gefährlichste Stelle, die Abbruchkante am oberen Ende der Schlucht, über die sich der Bach in einem Wasserfall in die Schlucht ergießt, ist laut Grünbauer im Moment gesperrt. Nächstes Jahr soll der Weg zum Wasserfall dann wieder begehbar sein.

Einzigartiger wildromantischer Charakter

Wie eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, haben Regierungspräsidentin Maria Els und Landrätin Andrea Jochner-Weiß (Landkreis Weilheim-Schongau) gemeinsam mit Bürgermeister Werner Grünbauer die Pähler Schlucht besichtigt. Die Beteiligten seien sich einig gewesen, dass der „einzigartige wildromantische Charakter der Schlucht“ erhalten bleiben müsse. Übereinstimmend hätten sie festgestellt, dass am Ende der Schlucht beim Wasserfall die Gemeinde als Sicherheitsbehörde eine deutlich sichtbare Sperre errichten muss, um auf die besonderen geologischen Risiken der dort vorhanden porösen Nagelfluhfelsen hinzuweisen.

Im Juni kam es nämlich genau dort am Wasserfall zu einem Unfall. Über dem Wasserfall hatten sich rund fünf Kubikmeter Felsen, Steine, Erde und Geröll gelöst und waren in die Tiefe gestürzt. Die Steine hatten sich in dem Moment gelöst, als eine Familie hinter dem 16 Meter hohen Wasserfall Abkühlung suchte. Der fünfjährige Sohn erlitt dabei am Körper sowie an den Armen und Beinen Schürfwunden. Obwohl die Gemeinde den Zugang zur Pähler Schlucht bereits Anfang April gesperrt hatte, waren immer wieder Wanderer in die Schlucht gegangen und hatten teilweise sogar Absperrung und Verbotsschilder entfernt.

Beschilderung soll verbessert werden

Nach einigem Hin und Her – die Regierung ließ sogar überprüfen, ob das gemeindliche Betretungsverbot rechtens war – wird nun die Gemeinde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Weilheim-Schongau „die Beschilderung der Schlucht verbessern und mit dem Gebietscharakter vereinbare kleinere Ausbesserungen vornehmen“. Laut Hubert Wagner von der Unteren Naturschutzbehörde spreche nichts gegen den Erhalt des bestehenden Wegs in dem Naturschutzgebiet. Grundstückseigentümer und die Gemeinde hätten allerdings die Verkehrssicherungspflicht. Der Weg müsse einmal sicher begehbar sein, außerdem müsste sichergestellt sein, dass Wanderer nicht durch Bäume gefährdet würden.

Welche Vorschriften gelten

Bürgermeister Werner Grünbauer hatte bereits 2014 bei der Regierung von Oberbayern ein Konzept eingereicht, dass aber lange Zeit dort auf Ablehnung gestoßen war, da es sich bei der Schlucht um ein Naturschutzgebiet handle. Die Behörde befürchtete einen zu massiven Eingriff durch die Sicherungsmaßnahmen. Um den Charakter der Schlucht zu erhalten, gibt es zahlreiche Vorschriften.

Was genau, regelt die „Verordnung über das Naturschutzgebiet ‘Pähler Schlucht’“, die auf dem Bayerischen Naturschutzgesetz basiert. Die Verordnung ist am 1. Oktober 1983 in Kraft getreten. Verboten sind darin unter anderem die „Neuanlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Pfaden, Steigen und Plätzen“, das „Vornehmen von Gehölzpflanzungen“ und das „Einbringen von Pflanzen oder Aussetzen von Tieren“.

Themen folgen