vor 52 Min.

Die Panzerstraße wird vier Wochen gesperrt

Die Staatsstraße zwischen Kaltenberg und Pestenacker wird saniert. Wie der Verkehr umgeleitet wird.

Von Diter Schöndorfer

Wer die Staatsstraße 2027 (Panzerstraße) zwischen Kaltenberg und der B17 bei Klosterlechfeld nutzt, der wird sich ab Montag, 23. September, umstellen müssen. Dann wird nämlich in einem ersten Bauabschnitt zwischen Kaltenberg und der Kreuzung Weil-Pestenacker die Fahrbahn erneuert. Das bedeutet jedoch für gut vier Wochen: Nichts geht mehr, die Straße bleibt während der Arbeiten komplett gesperrt.

Die Fahrbahn weist starke Schäden auf

Geplant ist die Instandsetzung der Fahrbahn auf der gesamten Länge der Staatsstraße 2027. „Die Maßnahme ist notwendig, da die Fahrbahn starke Schäden aufweist“, teilt Kathrin Weber vom staatlichen Bauamt mit. So kommt es ab Montag zu einer Vollsperrung, die von der Einmündung der 2027 in die Schwabhauser Straße bei Kaltenberg bis zur Kreuzung Weil-Pestenacker auf einer Strecke von insgesamt 4,5 Kilometern reicht. Der Verkehr, so Kathrin Weber weiter, werde über die anliegenden Staatsstraßen und Kreisstraßen umgeleitet.

Insgesamt wird diese erste Baumaßnahme 840000 Euro kosten, die vom Freistaat Bayern bezahlt werden. Die Dauer der Vollsperrung werde vier Wochen betragen, wobei es natürlich witterungsbedingte Verschiebungen geben könne. Allerdings wird mit dem nächsten Bauabschnitt nicht sofort weitergemacht. Kathrin Weber: „Der wird vermutlich erst im nächsten Jahr instandgesetzt.“ So lautet zumindest der Plan, denn noch seien die Mittel dafür nicht freigegeben. (lt)

