vor 32 Min.

Die Perchten machen wieder Dießen unsicher

Plus Seit einigen Jahren kommen Tiroler Perchten nach Dießen. Mit wilden Masken, Feuer und Lärm tanzen sie auf dem Untermüllerplatz.

„Heir bin i wieder mit dabei!“ Mathias Perthaler ist der Leiter und Trainer der Perchten, die seit geraumer Zeit aus den Tiroler Bergtälern in Dießen aus der Dunkelheit auftauchen. Mit Höllenlärm und akrobatischer Show kommen sie demnächst wieder in die Fischerei. Welche Rolle die Liebe beim Auftritt der gruseligen Perchten in Dießen spielt.

