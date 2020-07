vor 18 Min.

Die Petzenhofer feiern ihr Ortsjubiläum halt im nächsten Jahr

In Petzenhofen (im Bild die Kapelle St. Jakob) hätte am 25. Juli der 675. Jahrestag der ersten urkundlichen Nennung des Ortes gefeiert werden sollen. Doch auch das fällt in diesem Jahr aus.

Plus Der Weiler Petzenhofen wurde vor 675 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Das hätte am Tag des Kirchenpatrons am Samstag gefeiert werden sollen. Doch auch das fällt wie so vieles in diesem Jahr aus.

Von Hertha Grabmaier

Idyllisch im östlichen Paartal gelegen, umrahmt von satten, grünen Fluren, eingebettet in kleine Wälder, ist der Weiler mit seinen stattlichen Anwesen, prächtigen Bauerngärten und schmucken Einfamilienhäusern zu finden, der urkundlich 1345 erstmals erwähnt ist. 675 Jahre ist das jetzt her und das wäre eigentlich ein Anlass für ein Fest am Jakobitag am 25. Juli gewesen – doch heuer ist bekanntlich alles anders.

Am 25. Juli deswegen, weil das der Tag des Petzenhofer Kirchenpatrons Jakobus’ des Älteren ist. Ein gutes Jahrhundert nach der ersten urkundlichen Nennung wird in Petzenhofen nämlich auch ein Sakralbau, die spätere Kirche Sankt Jakob, erwähnt, neben der 1752 nur zwei Höfe, der Unterbauer und der Xanderhof, standen. Um 1850 waren es acht Gebäude und die Besiedelung schritt weiter voran. Im Zuge der Bildung der modernen Gemeinden in Bayern kam Petzenhofen 1818 zu Walleshausen, mit dem es 1972 nach Geltendorf eingemeindet wurde. Nach Information der dortigen Gemeindeverwaltung hat Petzenhofen aktuell 94 Einwohner.

Eine Siedlung an alten Wegen

Die historischen Spuren rund um Petzenhofen reichen jedoch weiter zurück als 675 Jahre. Die internationale Spedition neben der Kirche ist seit 25 Jahren auch in Richtung Italien unterwegs, und das sicher auf Strecken, wo einst die Römer von der rätischen Provinzhauptstadt Augusta Vindelicorum, dem heutigen Augsburg, in Richtung Italien weiterzogen. Reste römischer Siedlungen wurden auf den „Steinplattäckern“ zwischen Petzenhofen und Walleshausen entdeckt. Noch bis ins 16. Jahrhundert benutzten Kaiser, Heerzüge und Wallfahrer diese Pfade in Richtung Süden. Die Nähe zum Weltkulturerbe Pestenacker, wo Archäologen eine mehr als 5500 Jahre alte Steinzeitsiedlung ausgruben, ist in vielfältiger Weise auch im Heimatmuseum von Franz Welz in Walleshausen zu spüren. Welz hat hier bemerkenswerte historische Funde in Nachbildungen und Fotografien zusammengetragen, dokumentiert und eine beachtliche Sammlung aufgebaut. In seinem Museum ist auch eine Abbildung einer etwa 5000 Jahre alten Urgeweihaxt zu sehen, die auf der Petzenhofer Flur gefunden wurde.

Mittelpunkt von Petzenhofen ist das spätgotische Kirchlein. Auf einer kleinen Anhöhe duckt es sich unter alten Bäumen. Der barocke Hochaltar zeigt das von einem unbekannten Maler gefertigte Bild Jakobus’ des Älteren, der Patron der Kirche, aber auch der Pilger ist. Über dem Altarbild befindet sich eine ziemlich seltene, feine, holzgeschnitzte Figurengruppe, die die Krönung Mariens darstellt.

Auch im vergangenen Jahr fiel das Dorffest schon aus

In St. Jakob feiern die Petzenhofener jedes Jahr das Patrozinium mit einer heiligen Messe und anschließendem Dorffest, dessen Gewinn einem guten Zweck zugeführt wird. Der Stadel, den Besitzer Albert Hartmann mit seiner Frau, den drei Söhnen und der Dorfgemeinschaft stets dafür hergerichtet hat, musste nach dem Brand vom Dezember 2018 im vergangenen Jahr wieder neu aufgebaut werden. Deshalb wurde 2019 ein Gartenfest organisiert. Doch das fiel wegen eines heftigen Regens ins Wasser.

Um das zu vermeiden, und auch wegen der Corona-Auflagen, die ein unbeschwertes Feiern mit Freunden, Musikern und Verwandten aus nah und fern nicht zulassen, wurde die ursprüngliche Idee vom großen Festgottesdienst im Freien anlässlich des Jubiläums 675 Jahre Petzenhofen wieder verworfen. Die Feierlichkeiten sollen erst im nächsten Jahr stattfinden, wie die Familie Hartmann dem LT berichtete.

Das Patrozinium ist in Walleshausen

Auch Pfarrer Thomas Wagner sagte, er habe sich zusammen mit dem Pfarrgemeinderat Gedanken wegen des Jubiläums gemacht und die Petzenhofener haben jetzt so entschieden. Nun wird das Patrozinium mit einem Festgottesdienst, der alljährlich eine Woche nach dem Magdalenenfest stattfindet, am Freitag, 24. Juli, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Walleshausen gefeiert, da das Kirchlein in Petzenhofen zu klein ist, um die aktuellen Hygieneregeln erfüllen zu können.

