Die Pfarreiengemeinschaft Geltendorf hat jetzt einen Diakon

Plus Klaus Mittermeier verstärkt in der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf das Team um Pfarrer Thomas Wagner. Auf ihn warten vielfältige Aufgaben.

Von Gerald Modlinger

Seit dem 1. September arbeitet Klaus Mittermeier als hauptberuflicher Ständiger Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf. Am Sonntag stellte sich Mittermeier der Geltendorfer Pfarrgemeinde vor, und Pfarrer Thomas Wagner begrüßte den neuen Kollegen zu Beginn des Gottesdienstes, der nach vielen Jahren in der Verwaltung nun an die Basis geht.

Klaus Mittermeier kommt aus Traunstein und war im Ordinariat in München beschäftigt. Schon seit längerer Zeit dachte er daran, die Büroarbeit gegen eine seelsorgerische Tätigkeit in einer Pfarrgemeinde zu tauschen, um nah am Menschen zu sein, wie er sagt. Dann kam der Anruf aus Augsburg, und Mittermeier entschloss sich, die Stelle als Ständiger Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf anzutreten. Mittermeier ist 44 Jahre alt und lebt mit seiner Frau, die Gemeindereferentin in der Stadtpfarrei Zu den Heiligen Engeln in Landsberg ist, und zwei Kindern in Landsberg. Auch mit Blick auf seine eigene Lebenssituation spricht Mittermeier davon, dass es im Diakonenamt in besonderer Weise auch darum gehe, "den Glauben ins Leben zu übersetzen".

Was den Diakon vom Priester unterscheidet

Als hauptamtlicher Diakon übernimmt er Predigten in Gottesdiensten, assistiert bei Eucharistiefeiern, spendet das Taufsakrament und traut Paare. Auch Beerdigungen und Trauerfeiern dürfen durch den Diakon erfolgen, lediglich die eigentliche Eucharistiefeier ist Priestern vorbehalten. In der Pfarreiengemeinschaft gibt es dazu noch viele weitere Aufgaben in den Pfarreien, die er als Diakon übernehmen kann. Mittermeier ergänzt das Seelsorgeteam mit dem leitenden Pfarrer Thomas Wagner, Pfarrer Dr. Konrad Wierzejewski und Pater Franziskus Köller aus St. Ottilien. Bis vor einem Jahr hatte es auch eine Gemeindereferentin gegeben, die die Pfarreiengemeinschaft jedoch verlassen hat.

Am Wochenende in Eresing, Hausen und Schwabhausen

Am Ende des Gottesdienstes begrüßte Heidi Huber, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Geltendorf, den neuen Diakon und überbrachte herzliche Willkommensgrüße der Pfarrgemeinderäte und der Mitglieder der Kirchenverwaltung. Die Gremien sind hoch erfreut darüber, dass Diakon Mittermeier das Seelsorgeteam um Pfarrer Wagner verstärken wird, heißt es in einer Mitteilung.

Klaus Mittermeier bedankte sich für die herzliche Aufnahme und sagte, er freue sich schon auf seine neuen Aufgaben.

Am Wochenende wird der neue Diakon auch bei den Gottesdiensten in Eresing, Hausen und Schwabhausen vorgestellt.

