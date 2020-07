vor 19 Min.

Die Pfarrkirche St. Mauritius in Weil erstrahlt in neuem Glanz

Plus Die Sanierung des Gotteshauses in Weil dauerte mehr als drei Jahre. Bei den Arbeiten wurde ein überraschender Fund gemacht. Gute Nachrichten gibt es bezüglich der Kosten.

Von Walter Herzog

„Ich empfinde schon große Dankbarkeit, dass so ein Projekt insgesamt gut abgelaufen ist“, resümiert Pfarrer Martin Rudolph nach dem Abschluss der Außen- und Innensanierung der Pfarrkirche St. Mauritius in Weil, „und das unfallfrei für alle beteiligten Handwerker.“ Unvergesslich sei auch, wie man mit den Gemeindemitgliedern nach langer Zeit in der strahlenden Kirche wieder Gottesdienst feiern konnte. Das war im Dezember 2018, als man die Christmette zu Heilig Abend feiern konnte. Wirklich abgeschlossen wurden die Arbeiten aber erst jetzt, im Juli.

Im Mai 2017 konnte die Pfarrgemeinde noch die Einweihung des neuen Altars und des Ambos mit dem damaligen Bischof Konrad Zdarsa feiern (das LT berichtete). Unmittelbar danach begannen die Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Mauritius. Der Innen- und Außenbereich des Gotteshauses wurde eingerüstet, und die Arbeiter verschiedener Gewerke rückten an, um mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen.

Gottesdienst in der Maschinenhalle

Zwischenzeitlich war die Pfarrgemeinde etwa ein halbes Jahr im benachbarten Anwesen der Familie Rill zu Gast, die eigens für die Gottesdienste die Maschinenhalle zur Verfügung gestellt hatte. Jetzt, im Juli, wurden mit der Montage der Lärchenholzverkleidungen an den Schallöffnungen des Kirchenturms die Sanierungsarbeiten abgeschlossen.

Fäulnisschäden im Dachgebälk

Schon im Zuge der Bauwerksüberprüfungen in den Jahren 2014 bis 2016 waren am Dachgebälk erhebliche Mängel festgestellt worden. Durch eindringende Feuchtigkeit ist es im Laufe der Jahre zu erheblichen Fäulnisschäden an der Dachkonstruktion über dem Kirchenschiff und des Chorraumes gekommen.

Und so sei auch ursprünglich nur die Dach- und Außensanierung geplant gewesen, sagt Kirchenpfleger Gottfried Schießling. Doch es zeigte sich, dass auch das Gewölbe und die Fresken sowie die Deckengemälde in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Pfarrer Martin Rudolph macht sich ein Bild von den abgeschlossenen Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Mauritius in Weil. Etwa 675000 Euro wurden investiert. Damit blieb das Bauprojekt im Kostenrahmen. Bild: Walter Herzog

An den Wänden zeigten sich neben allgemeinen Verschmutzungen auch Putzschäden und Salzausblühungen. Dadurch sei die Erkenntnis gereift, die schon erfolgte Inneneinrüstung, die ursprünglich nur zur Sicherung der Decke gedacht war, zu nutzen, um auch alle Schäden im Innenbereich der Kirche zu beseitigen.

Rotes Dach und weißer Außenanstrich

So zeigt sich die Pfarrkirche St. Mauritius nach rund drei Jahren Sanierungsarbeiten weithin sichtbar mit einer neuen ziegelroten Dacheindeckung und einem strahlend weißen Außenanstrich. Die maroden Teile des Dachstuhls über dem Kirchenschiff und dem Chorraum wurden durch die Zimmerleute aufwendig saniert und statisch gesichert. Um künftig Schwingungsschäden durch das Geläut zu vermeiden, wurden an den Glocken Gegenpendelanlagen installiert.

Auch die alte Glocke aus dem 13. Jahrhundert, die im Zuge der Bauarbeiten im Bereich der Glockenstube gefunden wurde (das LT berichtete), hat nach der Renovierung einen Platz im Glockenturm erhalten. Die vermutlich älteste Glocke im Landkreis passt laut Pfarrer Martin Rudolph klanglich zwar nicht zum Geläut, soll aber bei besonderen Anlässen, beispielsweise bei Taufen, geläutet werden.

Nach drei Jahren konnten die Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Mauritius in Weil jetzt abgeschlossen werden. Bild: Bernhard Drexl

Im Zuge der Erneuerung des Dachtragwerkes wurden die elektrischen Leitungen neu verlegt. Erneuert wurden dabei auch der elektrische Hausanschluss, die Schaltkästen und der Blitzschutz.

Der Innenbereich wurde rundum gereinigt und mit einem neuen Anstrich versehen. Überarbeitet wurden auch der Hauptaltar sowie die Seitenaltäre. Der Putz wurde an den Schadstellen erneuert und der Holzboden unter dem Gestühl geschliffen und neu eingelassen.

Kirchenmaler und Stuckateure am Werk

Stuckateure und Kirchenmaler haben sich der Schäden an den Fresken und der Deckengemälde angenommen, und die Apostel- und Heiligenfiguren wurden nach der Reinigung wieder montiert, ebenso die Kreuzwegstationen.

„Noch fehlt die Schlussrechnung“, sagt Kirchenpfleger Gottfried Schießling, der die Arbeiten organisatorisch begleitet hat, aber er habe neben dem Hinweis auf den reibungslosen Verlauf der Arbeiten noch eine gute Nachricht. „Wir haben den Kostenrahmen eingehalten“, sagt Schießling und nennt mit etwa 675.000 Euro eine Gesamtsumme, die deutlich unter der ursprünglich taxierten Zahl von rund 800.000 Euro liegt.

Zur Finanzierung der Kosten trägt laut Auskunft der Kirchenverwaltung die Diözese Augsburg mit 70 Prozent der reinen Baukosten bei. Daneben werden Zuschüsse verschiedener Institutionen wie dem Bezirk Oberbayern und der Viernetz-Stiftung erwartet. Zudem haben der Historische Verein Landsberg, die politische Gemeinde sowie die ortsansässigen Banken nennenswerte Beiträge geleistet oder zugesagt.

Großzügige Spenden

Sehr großzügig haben laut Pfarrer Martin Rudolph auch die Mitglieder der Pfarrgemeinde gespendet. Die restliche Summe muss die Kirchenstiftung der Pfarrgemeinde St. Mauritius aus eigenen Mitteln aufbringen.

