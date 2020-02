vor 6 Min.

Die Politiker vermissen die Jugend

Die Kandidaten der Parteien wollen auf Fragen der Jugendlichen antworten. Doch es sind nur wenige da

Was beschäftigt Jugendliche in Landsberg, womit sind sie unzufrieden, was hätten sie gern verbessert? Beim Jugendwahlcheck im Jugendzentrum konnten die alle Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters und den Stadtrat mit ihren Fragen konfrontieren und hören, welche Lösungsvorschläge angeboten werden.

Die zur Wahl stehenden Parteien waren gut vertreten, hatten Infomaterial dabei und waren offen für Diskussionen rund um Themen wie Klima, Treffpunkte, Sport, Wohnen und weitere. Es waren Jugendliche und junge Erwachsene da, allerdings viele davon im Jugendbeirat der Stadt aktiv und als solche fast Mitveranstalter. Interessierte, die nicht organisiert sind, waren es nicht allzu viele. Mehr Zuspruch wäre wünschenswert gewesen, hieß es deshalb mehrfach seitens der gesprächsbereiten Kandidaten.

Besprochen und diskutiert wurde bei der Veranstaltung schon länger Schwelendes wie der abgebaute Skaterplatz, der unbedingt wieder gewünscht wird. Wo könnte ein möglichst zentraler Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten installiert werden? Darüber soll der kommende Stadtrat ebenso nachdenken wie über sichere Straßenquerungen. Durchgängige Radwege in der gesamten Stadt wurden gefordert und Tempo 30, wo es möglich ist.

Das Müllproblem: Ist es mit mehr Abfalleimern zu lösen? Viele Jugendliche meinen Ja. Seitens der Politiker wird eher auf Müllvermeidung gesetzt. Viel diskutiert wurde rund um den ÖPNV. Öfter fahren sollte er und günstiger sein, Letzteres vor allem für Schüler und Rentner. Lokale Stromerzeugung für den Eigenverbrauch war ein Vorschlag zum Klimaschutz.

Die Veranstaltung sei gut organisiert, lobten Friederike (Landsberg, Jugendbeirat) und Tanja (Issing). Gut fanden die beiden Mädchen die Auflockerung durch Spiele, bei denen die Kandidaten besser kennengelernt werden konnten. Diskutieren und Spielen diene dem Abbau gegenseitigen Desinteresses, finden Friederike und Tanja. „Solche Treffen sollte es öfter geben“, meinte Tanja, „aber vielleicht in etwas veränderter Form.“ Sie störte, dass bei jedem Thema höchstens mit zwei Parteien gesprochen werden konnte. „Wir hätten gern die Meinung von allen gehört.“ Vielleicht wäre eine Podiumsdiskussion besser, meinten die beiden, und Veranstaltungen in Schulen. Wegen deren politischer Neutralität ist das, wie sie schnell einsahen, allerdings nicht möglich.

Zwei Mädchen, die gerade an der Hotelfachschule in Bad Wörishofen ihre Ausbildung absolvieren, sehen nach dem Wahlcheck klar. „Wir wissen, was wir jetzt wählen“, sagen beide. Wünschen würden sie sich, dass eine solche Veranstaltung mehr beworben und bekannt gemacht wird. (lot)

