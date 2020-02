vor 26 Min.

Die Polizei Dießen sucht den Besitzer von Hase Fritz

Er hat sich unter einem Auto versteckt, bis ihn Dießener Polizisten in Obhut nahmen. Jetzt wird der Besitzer von Hase Fritz gesucht.

Die Polizei Dießen sucht den Besitzer eines herrenlosen Hasen. Der Nager wurde am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Leinhardistraße gefunden. Er hatte sich dort unter einem Auto versteckt. Die Streifenwagenbesatzung fragte in der Nachbarschaft nach, doch niemand kennt den Hasen. Er wurde kurzerhand auf den Namen Fritz getauft. Um dem Hasen das Tierheim zu ersparen, wurde er zur Dienststelle gebracht.

Derzeit wird Fritz durch einen der Beamten der Polizei Dießen zu Hause versorgt, bis sich der Besitzer meldet. Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0. (lt)

