vor 17 Min.

Die Polizei fahndet nach einem dreisten Gelddieb

Dieser Mann soll an einem Geldautomaten in Schondorf 2000 Euro mitgenommen haben, die ein Kunde dort vergessen hatte.

In der Sparkasse in Schondorf lässt ein Mann 2000 Euro im Geldautomaten liegen. Ein Unbekannter greift zu.

Die Dießener Polizei ermittelt in einem dreisten Fall des Gelddiebstahls und hat deswegen auch eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Wie die Polizei meldet, sucht sie einen Unbekannten, der am Montag, 24. Februar, um kurz nach 12 Uhr die Sparkasse in Schondorf betrat, um dort offensichtlich am Geldausgabeautomaten Geld abzuheben. Das Geldfach des Automaten stand aber bereits offen. Darin befanden sich 2000 Euro, die der vorherige Kunde versehentlich stecken gelassen hatte.

Die Kunden begegneten sich sogar

Diesem Kunden war der Mann zuvor beim Betreten der Bank noch im Vorraum begegnet, so die Polizei. Doch anstatt den Kunden auf seine Vergesslichkeit aufmerksam zu machen, zog er das Geld aus dem Schacht, steckte es ein und verschwand.

Der Polizei Dießen liegen jetzt die Bilder der Überwachungskamera vor. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Mann auf dem Foto kennt, soll sich an die Polizei in Dießen unter Telefon 08807/9211-0 wenden. (lt)

