Die Polizei registriert mehrere Verstöße gegen die Corona-Auflagen

Die Polizei Landsberg hat im Landkreis am Wochenende einige Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen festgestellt.

Plus Keine Masken, keine Abstände, zu viele Personen: Die Polizei Landsberg registriert am Wochenende zahlreiche Corona-Verstöße. In Reichling wird ein Leonhardi-Fest aufgelöst.

Von Dominic Wimmer

Traumhaftes Wetter am Ende der Herbstferien hat am Wochenende viele Ausflügler in die Landsberger Innenstadt gelockt. Augenscheinlich klappte es im Großen und Ganzen ganz gut mit der Maskenpflicht und dem Befolgen der Corona-Schutzmaßnahmen. Nicht nur dort war die Polizei im Einsatz, um Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren. Unter anderem im südlichen Landkreis stellte man einen Verstoß fest. Dort musste eine Feier aufgelöst werden.

Am Wochenende kontrolliert die Polizei verstärkt

„Wir haben am Samstag zehn Kontrollen durchgeführt und am Sonntag 19. Dabei haben wir sieben beziehungsweise sechs Verstöße festgestellt“, sagt Michael Strohmeier, der stellvertretende Chef der Polizeiinspektion Landsberg, gegenüber dem LT. Die Verstöße hätten zum einen die Maskenpflicht betroffen, zum anderen die geltenden Richtlinien der Hygieneschutzverordnung. Derzeit dürfen sich maximal zehn Personen zweier Hausstände treffen.

Weit mehr waren es am Samstagabend in Kaufering. Die Beamten wurden in die Bahnhofstraße gerufen, weil dort eine größere Personenanzahl unterwegs war. Mehrere Jugendliche hatten sich dort Strohmeier zufolge getroffen und damit gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen. Insgesamt habe man acht Anzeigen aufgenommen. Auf die Betroffenen warten nun Geldstrafen von bis zu 250 Euro, wie der Vize-Polizeichef sagt. Alle aufgenommen Verstöße würden dem Landratsamt weitergeleitet, das dann über die Höhe der Strafen entscheide und entsprechende Bußgelder verhänge. Wer beispielsweise die Maske nicht richtig anlege und sich weigere die Nase zu bedecken, riskiere 55 Euro Strafe.

In Reichling feiern 25 Personen auf einem Hof Leonhardi und ignorieren die Corona-Regeln

Etwas höher dürfte sie gegen die Besitzer eines Hofs in Reichling ausfallen. Dort fand am Sonntag anlässlich Leonhardi eine Pferdesegnung statt. Allerdings saßen danach 25 Personen zusammen und feierten, so die Polizei. „Das Landratsamt wird prüfen, ob das noch im Zusammenhang mit dem Gottesdienst steht. Aber das wird wohl nachfolgende Anzeigen geben“, sagt Michael Strohmeier. Pfarrer sei keiner mehr vor Ort gewesen. Im schlimmsten Fall würden 5000 Euro Geldbuße drohen.

Wie Strohmeier betont, würden die Beamten in gewissen Situationen aber auch Fingerspitzengefühl zeigen, wie beispielsweise in der Landsberger Innenstadt, wo seit einiger Zeit generelle Maskenpflicht gilt. Nichtsdestotrotz: „Wenn einer mit Dauerlutscher unterwegs ist und die Maske nur am Ohr hängt, muss er zahlen.“ Die Polizei verweist darauf, dass es nicht Sinn und Zweck der Infektionsschutzverordnung sei, dass Leute mit Essen und Getränken in der Stadt umherlaufen, um die Maskenpflicht zu umgehen.

