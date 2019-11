vor 40 Min.

Die Räuberinnen stürmen die Bühne in Landsberg

Plus Klassiker in neuem Gewand. Eine freche Inszenierung frei nach Schiller. Eine tolle Leistung mit viel schauspielerischem Können der jungen Leute.

Von Bärbel Knill

Es ist ein Grund zur Freude: Das Landsberger Stadttheater hat eine „Junge Bühne“, also ein festes Ensemble, und das an einem reinen Gastspieltheater!Die jugendliche Truppe aus vorwiegend Mädchen (ein männlicher Darsteller bei 14 weiblichen, drei männliche Jugendliche in Technik und Bühnenbild) hat sich in ihrer zweiten Produktion an einen deutschen Klassiker gewagt: Die Räuber, pardon, Räuberinnen, frei nach Friedrich Schiller.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Ein Stück, einfach weiblich machen Die freche, freie Idee, das Stück einfach weiblich zu machen, bot so manchen Gestaltungsraum für das Ensemble. Dem einzigen männlichen Darsteller, Piotr Skowron, hat man die zentrale Rolle des bösen Bruders Franz von Moor gegeben. Der spielte mit vollem Engagement, sehr extrovertiert und leidenschaftlich, man fühlte sich oft an Klaus Kinski erinnert, dem er auch physisch ähnelt. Nie überdreht und immer authentisch Skowron hat viel schauspielerisches Potenzial, sollte aber darauf achten, dass er nicht zu stereotyp in einer Zornhaltung verharrt. Leider war er durch seinen Akzent phasenweise auch nur sehr schlecht zu verstehen. Doch das sind Dinge, an denen man arbeiten kann. Die Hauptrolle der Karla von Moor war mit Skadi Kühl hervorragend besetzt. Diese junge Darstellerin zeigt großes Talent: Sie spielt nuanciert, nie überdreht, wirkt authentisch. Sie schafft es, ihre Rolle realistisch in die Gegenwart zu versetzen. Auch unter den Räuberinnen sah man so manches Talent aufblitzen, etwa Lina Müller-Hahl als Selma oder Jana Völkl als Spiegelberg. Kreative Ideen umgesetzt Die junge Truppe hat sich unter der Leitung von Julia Andres sehr intensiv mit dem Stoff auseinandergesetzt und dabei kreative Ideen für eine zeitgemäße Inszenierung entwickelt. Allen voran die weibliche Umbesetzung fast aller Figuren. Daraus ergibt sich eine lesbische Liebe zwischen Andi und Karla von Moor - sehr angesagt. Dann die Versetzung der Handlung in die Gegenwart. Doch wenn das Ganze in einem heutigen Unternehmen spielen soll, wieso gibt es dann im Büro keinen Computer, sondern tausende Aktenordner, die eher ans letzte Jahrhundert erinnern? Und wieso bekommen die Personen im Stück dauernd Briefe anstatt WhatsApps oder E-Mails? Eine schöne Idee ist, dass die Räuberinnen Aktivistinnen sind – es ist vom Hambacher Forst die Rede, von zu Fuß gehen, statt zu fahren. Die Räuberinnen hätten allerdings noch etwas weniger überspannt Girlie-haftes Gekreische von sich geben können, denn dadurch kommt die Ernsthaftigkeit der Tragödie ins Wanken. Ein schönes Zitat aus Samuel Becketts „Endspiel“ war die Mutter und Firmenchefin, die in einer Mülltonne gefangen gehalten wurde, nicht ohne einen leicht komischen Effekt. Eine tolle Leistung ist es für die junge Truppe, ein so anspruchsvolles Stück zu bearbeiten und ihm ein Gesicht zu verleihen, mit dem sie sich identifizieren können. Ein Projekt, das Hoffnung macht auf Nachwuchskünstler und Kulturschaffende, auf freche, kreative Produktionen wie diese.

Themen folgen