Die Rekord-Kerze aus dem Wald bei Dienhausen

Mehr eine Spielerei sei es gewesen. So bezeichnet Matthäus Unsin aus Dienhausen die rekordverdächtige Kerze, die er innerhalb von zehn Tagen aus Wachsresten gegossen hat. Denn sie ist 1,55 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 30 Zentimentern und wiegt über 100 Kilogramm. Zu sehen ist sie an seiner viel besuchten Crescentiakapelle abseits der Straße von Dienhausen nach Osterzell. Und der Ort hat noch mehr zu bieten.

Er habe selbst immer Wachsreste gesammelt, um Ersatzkerzen für seine Kapelle gießen zu können, berichtet Unsin. Außerdem hätten ihm Leute eimerweise Reste nach Hause gebracht oder an die Kapelle gestellt. So sei er auf die Idee gekommen, diese überdimensionale Kerze zu gießen, die wohl im weiten Umkreis einmalig sein dürfte.

Die Ränder der Röhre werden abgeflext

Als Schalung verwendete Unsin eine Röhre aus dickem Karton, die man in seinem Fliesenlegergeschäft zum Gießen von Betonsäulen verwendet habe. Am Ende habe er die Röhre rot angestrichen und in einen Kübel gestellt, damit sie nicht umfallen könne. Beeindruckend sei, meint Unsin, dass, da kein Wachs abfließen könne, innerhalb einer Woche nur ein bis zwei Zentimeter abbrennen. Dann flexe er die Ränder der Röhre etwas ab, damit die Flamme weiterhin gut sichtbar sei.

Am frühen Morgen zündet Matthäus Unsin die Kerze an und löscht die Flamme erst am späteren Abend, da gerade in der Dämmerung noch viele Menschen den Weg zur Kapelle fänden, um das Besondere dieses Ortes zu erleben. Ihr erster Augenmerk gelte in der Regel der unübersehbar hell leuchtenden Kerze, erzählt Unsin. Als weitere Neuigkeit hat er in dem Gelände in diesem Jahr einen 2000 Jahre alten und mehrere Tonnen schweren Wurzelstock eines Olivenbaums aufgestellt, den er einem Geschäftsmann aus Dienhausen abkaufen konnte. Wie immer in der Weihnachtszeit ist im Unterstand auch die große Krippe aufgebaut.

