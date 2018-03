vor 32 Min.

Die Ritter und der Straßenverkehr

Die Kaltenberger beklagen bei der Bürgerversammlung die Automassen bei Veranstaltungen rund um das Schloss. Und Prinz Heinrich nimmt Stellung dazu.

Von Franz Thoma

Gut 30 Besucher hatten sich zur Bürgerversammlung in Kaltenberg eingefunden. Der Ortsteil schließt den Reigen der vier Bürgerversammlungen in der Gemeinde Geltendorf ab. Als Gast begrüßte Bürgermeister Lehmann Prinz Heinrich von Bayern.

Lehmann gab einen Überblick zur Situation in der Gemeinde, erläuterte die leicht rückläufige Bevölkerungszahl, den Schuldenstand und den Verfahrensstand zu den Bebauungsplänen. Daraufhin hatte Prinz Heinrich das Wort, der Informationen zu den Großveranstaltungen im Areal um Schloss Kaltenberg geben, zum anderen aber auch das Stimmungsbild am Ort aufnehmen wollte, wie er sagte. Er stellte das Kaltenberger Ritterturnier als kulturelles Highlight in Bayern in eine Reihe mit anderen Historienveranstaltungen wie der Landshuter Hochzeit.

365 Tage Kosten, neun Tage Einnahmen

Zur Organisation und weiteren Entwicklung fielen ganzjährig Personal- und Investitionskosten an. „365 Tage Kosten standen in der Vergangenheit nur neun Tage Einnahmen gegenüber“, so Prinz Heinrich. Es werde über die Entwicklung weiterer Formate nachgedacht. Sehr erfolgreich entwickle sich der Weihnachtsmarkt. Ebenso das Puls-Open-Air des Bayerischen Rundfunks, das auch im Jahr 2018 stattfinden wird. Aus dem Festival „Military Tattoo“ könnte sich eine weitere Serie entwickeln, so Prinz Heinrich. Bürgermeister Lehmann erklärte, grundsätzlich seien 18 Veranstaltungen auf dem Areal zulässig.

Den Bahnhof reaktivieren?

Wortmeldungen der Bürger zielten auf die Verkehrsbelästigung während dieser Großveranstaltungen ab und regten an, ob es nicht entlastend wäre, den Kaltenberger Bahnhof als Behelfsbahnhof für die Zeit der Veranstaltungen zu reaktivieren. Prinz Heinrich ermunterte die Bürger, sich konkret mitzuteilen, signalisierte Engagement, um die Situation, wo störend, zu verbessern. Lehmann dämpfte in Sachen Bahn die Hoffnungen, vor Jahren sei dies bereits negativ beschieden worden.

4500 Fahrzeuge auf dem Parkplatz

Die Einschätzung eines Bürgers, dass 20000 Fahrzeuge pro Veranstaltungstag Kaltenberg ansteuerten, relativierte Prinz Heinrich. Die Parkplatzkapazitäten seien auf 4500 Fahrzeuge angelegt und zu keiner Zeit ausgeschöpft worden. Weitere Wortmeldungen betrafen den Winterdienst. Die für Kaltenberg extern vergebene Leistung würde oft „sehr schlampig“ erbracht, Nebenstraßen überhaupt nicht geräumt, hieß es. Lehmann erklärt die Vorgehensweise und die Prioritäten des Winterdienstes. Hauptverkehrsstraßen und Parkplatz am Bahnhof Geltendorf müssten vorrangig bedient werden.

Als großes Ärgernis bezeichnete ein Bürger die stark verschmutzten Straßen an der Kiesgrube. Gerade für Zweiradfahrer, deren Saison jetzt startet, sehe er hier eine erhebliche Unfallgefahr. Auch der Verschleiß der Schloßbergstraße sei auf die Nutzung des Kiesgrubenbetreibers zurückzuführen.

Gemeinderat Josef Weiß (CSU) regte an, die Bürger auch über Situation der Kläranlage zu informieren. Lehmann erklärte daraufhin, dass diese an ihre Kapazitätsgrenze gekommen sei und eine Erweiterung mit einem Investitionsvolumen von 5,3 Millionen in den nächsten zwei bis drei Jahren unumgänglich sei. In der letzten Wortmeldung wurde ein eindringlicher Appell, sich im Seniorenbeirat zu engagieren, an die Zuhörer gerichtet.

