13:59 Uhr

Die SPD hat doch noch Grund zum Feiern

Der Ortsverein Kinsau wurde vor 50 Jahren gegründet. Seine Vorsitzende gehörte einmal auch dem Landtag an.

In eine Phase des Aufbruchs der SPD fiel die Gründung des Ortsvereins Kinsau. Zehn Parteimitglieder hatten sich am 22. Juni 1968 im Gasthaus Zur Linde versammelt und wählten unter Leitung des damaligen Landtagsabgeordneten und späteren Münchner Oberbürgermeisters Georg Kronawitter ihre Vereinsorgane. Zum Vorsitzenden wurde Ernst Erhard, zum Stellvertreter Anton Dollinger bestimmt. 50 Jahre später feierte der Ortsverein im Seestaller Gasthaus Flößerstuben nun sein goldenes Jubiläum.

Auch wenn dabei niemand von den Gründungsmitgliedern mehr anwesend war, hatte Ilse Erhard die Ortsvereinsgeschichte fast lückenlos miterlebt. Sie sei ein halbes Jahr nach der Gründung als erste Frau beigetreten, berichtete sie stolz. Da sie auch das Protokoll aufbewahrt hatte, lieferte sie den Anstoß für die Jubiläumsfeier. Der neue SPD-Verband in der kleinen Gemeinde habe für einiges Aufsehen gesorgt, erinnert sie sich, und man sei zusammen mit einer freien Wählergruppe zu den Gemeinderatswahlen angetreten. Auch verbesserten sich die SPD-Ergebnisse bei den Landtags- und Bundestagswahlen in Kinsau deutlich. Es habe zusammen mit Hohenfurch eine Jungsozialisten-Arbeitsgemeinschaft gegeben und es wurden zudem Mitglieder aus Apfeldorf und Epfach betreut.

Einen entscheidenden Einschnitt für den jungen Ortsverein bedeutete die Gebietsreform im Jahr 1972. Kinsau gelangte ebenso wie Epfach und Apfeldorf vom Landkreis Schongau nach Landsberg, ein Wechsel, den auch die Kinsauer SPD abgelehnt hatte. Schon vorher hatte Ernst Erhard jedoch Kontakte zum Landsberger SPD-Kreisverband aufgenommen, und man sei dort sehr gut aufgenommen worden, heißt es auch in einem Zeitungsbericht über die Jahreshauptversammlung im März 1972 im Gasthaus Lustberghof.

Im nun erweiterten Ortsverein Fuchstal-Kinsau wurde später Josef Horber aus Denklingen zum Vorsitzenden gewählt. Aktuell leitet Irmlind Berg aus Seestall die aktive Organisation. Berg hatte die SPD von 1993 bis zum Jahr 2003 im Bayerischen Landtag vertreten. Bei der Feier konnte sie Parteiprominenz aus Schongau begrüßen, darunter den ehemaligen Landrat Friedrich Zeller, der frühere Bürgermeister Karl-Heinz Gerbl und Ortsvereinsvorsitzend Daniel Blum.

Man lasse sich nicht entmutigen, meinte Berg in Bezug auf die momentane Situation der SPD in Bayern und im Bund. Parteimitglied Dr. Albert Thurner, Bürgermeister der Gemeinde Vilgertshofen, beschäftigte sich in seiner Festrede mit der Geschichte und den Errungenschaften der SPD. Er zitierte dabei den Soziologen Ralf Dahrendorf, der gesagt hatte, Sozialdemokraten hätten die Demokratie durchgesetzt und verteidigt. Das sozialdemokratische Programm sei allerdings ein Thema von gestern, denn man habe in den 155 Jahren in der Regierung und auch in der Opposition all das erreicht, was man ursprünglich gefordert habe.

Nach der Wiedervereinigung habe sich das linke Lager in Deutschland gespalten, nannte Albert Thurner als Ursache für die derzeitige Lage, und die CDU sei immer weiter nach links gewandert. Ziel sei es nun, Antworten auf das Erstarken der Populisten, die neue Spaltung der Gesellschaft und die Krise der Alterssicherung zu finden. Umrahmt wurde der Jubiläumsabend durch die Landsberger Dachkammersänger.

