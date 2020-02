Die SPD unterstützt im Wahlkampf CSU-Landrat Eichinger

Plus Beim Neujahrsempfang überrascht SPD-Kreisvorsitzender Markus Wasserle mit einer Nachricht. Wie die Herausforderer von Amtsinhaber Thomas Eichinger darauf reagieren.

Die SPD im Landkreis Landsberg verzichtet auf einen eigenen Landkreiskandidaten und unterstützt Amtsinhaber Thomas Eichinger von der CSU. Das verkündete der Kreisvorsitzende Markus Wasserle beim Neujahrsempfang seiner Partei im Historischen Rathaus in Landsberg vor etwa 180 Gästen. „Wir wollen auf Kontinuität setzen und hoffen auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Eichinger war als Gast bei der Veranstaltung anwesend.

Der Amtsinhaber äußert sich auf Nachfrage des LT erfreut über die Unterstützung. Er sehe diese auch als Signal, dass er politisch auf dem richtigen Weg sei. „Ich habe bei der SPD nicht darum geworben, aber es hat sich in den vergangenen Monaten im Kreistag schon gezeigt, dass es ein konstruktives Miteinander gibt.“ Laut SPD-Kreischef Wasserle steht die Entscheidung schon seit Oktober fest. Im November hatten die Sozialdemokraten bei ihrer Aufstellungsversammlung davon gesprochen, dass ihnen Kontinuität wichtig sei, aber nicht explizit gesagt, dass sie den Amtsinhaber unterstützen. „Das hat sich jetzt angeboten, weil Thomas Eichinger auch persönlich vor Ort war“, so Wasserle.

Der Amtsinhaber freut sich über diese Nachricht

Verhalten fallen die Reaktionen der anderen Landratsbewerber aus. Dr. Peter Friedl (Grüne) bezweifelt, dass die Entscheidung bei den Wählern der SPD gut ankommt. Er sei überrascht gewesen von der Entscheidung und bedauert, dass die Sozialdemokraten keinen eigenen Bewerber ins Rennen schicken. „Das wäre für den politischen Wettbewerb gut gewesen. Aber die Entscheidung sagt vielleicht auch etwas über die SPD und deren Zustand aus. Die Partie ist viel mit sich selbst beschäftigt.“ Irritiert ist Friedl über die Begründung, dass Kontinuität in turbulenten Zeiten wichtig sei. Aus seiner Sicht stehe der Landkreis außer beim Thema Klimaschutz gut da. Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen habe es nicht gegeben. „Die Entscheidung war eigentlich schon gefallen, bevor es eine Gelegenheit dazu gegeben hätte.

Auch Landratskandidat Wolfgang Buttner ( ÖDP) bedauert die Entscheidung. Sieht aber auch Gemeinsamkeiten. „SPD und CSU sind beim Klimaschutz beide komplett unfähig.“ Unerwartet komme die Unterstützung nicht, das sei im Kreistag in den vergangenen Monaten schon zu beobachten gewesen, so Buttner. Der ÖDP-Politiker sitzt auch in dem Gremium. Er hofft, dass es zu einer Stichwahl zwischen den Kandidaten von CSU und Grünen kommt. „Das wäre für das Thema Ökologie wünschenswert.“ Noch auf eine Stellungnahme wartet das LT auf Tobias Linke, den Landratskandidaten der Bayernpartei.

Welches Thema die SPD im Wahlkampf besonders verfolgt

Inhaltlich setzt die SPD im anstehenden Wahlkampf unter anderem auf das Thema Pflege. „Wir brauchen wohnortnahe Angebote. Das gilt – angefangen beim ambulanten Dienst – über die Tagespflege bis hin zur stationären Betreuung“, sagte Kreisvorsitzender Markus Wasserle beim Neujahrsempfang. Auch bei der Digitalisierung und dem Thema Mobilität wolle seine Partei Verbesserungen erreichen.

Um soziale Gerechtigkeit ging es dem Landsberger OB-Kandidaten, Felix Bredschneijder, in seiner Rede. Er betonte, dass der Boden ein nicht vermehrbares Gut sei, mit dem verantwortungsvoll umgegangen werden müsse. Eine Rolle spiele dabei auch die Frage, wo bezahlbarer Wohnraum entstehen könne. Der Boden sei längst zum Spekulationsobjekt geworden, kritisierte er. Das sei sowohl für viele Kommunen als auch die Bauern zur Belastung geworden. Er verwies auf das Ulmer Modell. Die Stadt habe strenge Richtlinien, was den Kauf und Verkauf von Grund angehe. „Ohne die Stadt geht da wenig. Deswegen steigen die Mieten in Ulm auch langsamer.“

Bild: Julian Leitenstorfer

Sorgsam mit dem Boden umzugehen, dafür warb auch Gastredner und Nachhaltigkeitsberater Michael König von der in Rheinland-Pfalz ansässigen Stiftung Lebensraum. Die Stiftung unterstützt Bauern dabei, dass sie den Anteil an Humus in ihren Böden wieder erhöhen können und so dessen Erosion entgegenwirken und Fruchtbarkeit erhöhen. „Der Anteil an fruchtbaren Böden nimmt dramatisch ab“, warnte er und machte dafür auch die aktuelle Landwirtschaftspolitik und die eingesetzten schweren Fahrzeuge verantwortlich, die den Boden „massiv verdichten“, so König.

Warum die SPD den Dießener Andreas Bernhard auszeichnet

Grund zur Freude hatte bei dem Neujahrsempfang Andreas Bernhard. Er erhielt den Heinrich-Tlaskal-Gedächtnispreis für Respekt und Toleranz. Der Sozialpreis wird vom SPD-Ortsverband Dießen an einen Dießener verliehen. Kreisrätin Hannelore Baur lobte Bernhards Engagement. „Er hat sich viele Jahre bei der Feuerwehr engagiert und mit der Burschenschaft Wengen viel geleistet. Beispielsweise wurde ein Spielplatz gebaut und eine Kapelle saniert. Solche Menschen beeindrucken mich.“