Die Sanierung der Tiefgarage in Dießen rückt näher

Die Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße soll saniert werden. In der kommenden Woche wird die Anlage jetzt erst einmal vermessen.

Die Garage in der Dießener Mühlstraße wird in den nächsten Tagen vermessen, bevor mit der Sanierung begonnen werden kann. Bis Montag muss alles leer geräumt sein.

Von Petra Straub

Am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. November, beginnen die Vorarbeiten für die geplante Sanierung der Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen. Über die Jahre sei Salzwasser in das Mauerwerk eingedrungen und habe Schäden verursacht, was eine Betonsanierung erforderlich mache, teilt der Markt Dießen mit.

Zwei Tage ist die Parkgarage gesperrt

An den beiden Tagen werden 3D-Vermessungen durchgeführt. Deswegen müssen die Nutzer der Anlage bis Montag, 9. November, um 18 Uhr ihre Fahrzeuge und andere Gegenstände entfernen. Am Mittwoch und Donnerstag ist die Tiefgarage gesperrt. Die Vermessung soll klären, ob der vorhandene Plan des Gebäudes mit den örtlichen Gegebenheiten übereinstimmt, erläutert der Geschäftsstellenleiter im Rathaus, Karl Heinz Springer. Die aktuelle Datenerhebung sei Grundlage für das Sanierungskonzept und die Kostenermittlung.

Nach der Vermessung werde erneut ein Statiker einbezogen und eine Versammlung mit den Eigentümern einberufen, da es neben der Gemeinde auch Privateigentümer gibt. Im Zuge der Sanierung soll auch der öffentliche Platz darüber neu gestaltet werden.

Umbauarbeiten im Dießener Rathaus

Auch im Dießener Rathaus wird wieder umgebaut, nachdem in den vergangenen drei Jahren schon einiges modernisiert worden war.

Bis 6. Dezember werden sich die Umbauarbeiten voraussichtlich hinziehen. Das bringt Einschränkungen im Parteiverkehr mit sich, erst in der Kämmerei und ab Anfang Dezember im Einwohnermeldeamt, teilt die Verwaltung mit. Die Mitarbeiter der Kämmerei seien zunächst in der früheren Geschäftsstelle der Volkshochschule, im Erdgeschoss, zu finden.

Der Parteiverkehr für Einwohnermelde- und Passamt werde anschließend für die Dauer von einer Woche in den Büros von Ordnungs- und Standesamt abgewickelt. Besucher werden gebeten, gegebenenfalls Termine mit den Mitarbeitern zu vereinbaren.

Unter anderem soll durch den Umbau für mehr Diskretion in den einzelnen Abteilungen gesorgt werden, erklärt Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer. Rund 40000 Euro nimmt die Kommune für Handwerkerleistungen und Möbel in die Hand. Einzug halten soll auch ein neuer Tresor in dem Pässe, Ausweise und Siegel künftig aufbewahrt werden sollen.

Bürgerfreundlicher und heller soll es werden

Springer erwartet durch die Renovierung, die hellen Möbel und den Tausch der Räumlichkeiten sowohl eine deutlich attraktivere Arbeitsatmosphäre als auch einen bürgerfreundlicheren Betrieb.

