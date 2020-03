Die Schauspielerin Senta Berger liest in Holzhausen

Plus Die Schauspielerin trägt beim Holzhauser Brett Texte des Schriftstellers Alfred Polgar vor. Der liefert triviale und skurrile Wahrheiten.

Eigentlich ist es eine Lesung, tatsächlich aber Schauspiel, sitzend am Tisch mit nichts als einem kleinen Stapel Büchern. Eigentlich sind es Kurzgeschichten, tatsächlich aber kleine Einakter. Und so treffen die Schauspielerin Senta Berger und der 1955 verstorbene Schriftsteller Alfred Polgar aufeinander, bei einer Benefizlesung beim Holzhausener Brett.

Eine kluge Skepsis

Die beiden Österreicher haben sich nicht gekannt, man könnte sagen: Sie haben sich knapp verfehlt. Denn als Berger 17-jährig ihre Karriere im Wiener Theater in der Josefstadt beginnt, ist Polgar, der dort Künstlerischer Direktor war, seit gerade einmal zwei Jahren verstorben. Schade, die beiden feinsinnigen Menschen hätten Gefallen aneinander gefunden, ist man geneigt zu glauben nach diesem Leseabend.

Das Gute und Schlechte im Menschen

Ist Polgar auch nicht persönlich zu Berger gekommen, so doch in Form seiner Geschichten: Ihre Schauspiellehrerin habe ihr seine Werke vermacht, erzählt sie und gibt zwischen den Lesungen Einblick in Polgars Leben und typisch Wienerisches wie die „kluge Skepsis“, der auch dieser beliebte Spruch entstammt: „Ich glaube an das Gute im Menschen, verlasse mich aber lieber auf das Schlechte.“

Kein Wort über Corona

Senta Berger erscheint auf der Bühne schlicht in schwarz mit Seidenbluse und kleinem Schnupfen, wie sie sagt, und ihre ersten Worte sind: „Heute Abend kein Wort mehr über Corona!“. Soweit ihre Meinung dazu, dass die Veranstaltung nicht abgesagt wurde. Gebildet, fein in Wortwahl und Gestik, authentisch und dem Publikum zugewandt: Senta Berger reißt nach einer Stunde das Publikum hin zu stehendem Applaus und obwohl auch der Zeitrahmen fein gewählt war, will man sich doch nicht so recht verabschieden aus dieser wohltuenden und zugleich anregenden Umhüllung, die Berger mit Polgars Texten geschaffen hat.

Mit viel Feinfühligkeit

Was für eine Beobachtungsgabe und Feinfühligkeit für zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch, welcher Schalk in diesem Mann gesteckt haben. Wie einfach und reduziert ist unsere moderne Alltagssprache dagegen. Bei den Sie und Er-Geschichten, die Berger ausgewählt hat, geht es vorwiegend um die schwierige Beziehung zwischen Mann und Frau. Und zeichnet Polgar ein Bild vom in Wien so beliebten, ihm aber verlogen erscheinenden Heurigen, in dem ein Betrunkener eigentlich nichts anderes macht, als sich entsprechend der üblich gespielten Liedtexte zu benehmen und trotzdem – oder gerade deshalb – vor die Tür gesetzt wird. Polgar: „Ich habe das personifizierte Volkslied gesehen, und was war sein Schicksal? Man hat ihn schmählich rausgeworfen“.

Alfred Polgar wurde 1873 im Wiener Stadtteil Leopoldstadt als Kind jüdischer Eltern geboren. Eigentlich hieß er Polak, „doch so hieß man nicht so gern, nicht einmal in der österreichischen Monarchie“, erklärte Berger. Denn zwar blickten alle Völker aufeinander herab, alle miteinander aber auf die Polen. Polgar werde in eine Reihe mit Kurt Tucholsky gestellt, so Berger, „und er war auch ein politischer Mensch, der gegen Rassismus und Militarismus angeschrieben hat.

Die Umstände der Kurzgeschichten erscheinen unspektakulär. Doch, langjährige Ehepaare wissen es, gerade im Unspektakulären liegt der schwelende Brandherd, an dem sich die Gemüter entzünden können. Wie genau muss Polgar seine Mitmenschen – und sicher auch sich selbst – beobachtet haben, um in seinen Texten diese vielfältigen Gefühlslagen auszuloten und so dezidiert in Worte zu fassen. Es erscheint, als bade man in Wörtern, die eine Schicht nach der anderen lösen und Wahrheiten, und seien es auch noch so triviale oder skurrile, ans Tageslicht bringen. „Er war ein großer Frauenverehrer und Beobachter seiner Zeit und hat es in eine kleine Form gebracht“, sagt Senta Berger über Polgar.