Die Scheuringer Trachtler liegen ihm am Herzen

Plus Günter Reitmeier aus Scheuring erhält das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Seit über 20 Jahren ist er Trachtenvereinsvorsitzender. Allerdings ist seine Arbeit nicht immer leicht.

Eigentlich legt Günter Reitmeier ja keinen gesteigerten Wert auf Auszeichnungen. Der Erfolg im Verein freut den 54-Jährigen aus Scheuring da schon eher. Seit mittlerweile 22 Jahren ist er Vorsitzender beim örtlichen Trachtenverein. Eine lange Zeit. Lang genug, um ausgezeichnet zu werden. Markus Söder hat ihm deswegen in München das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten überreicht. Wie der Empfang war und warum es die Scheuringer Trachtler nicht immer leicht haben, hat uns Günter Reitmeier im Interview verraten.

So war das Treffen mit Markus Söder

„Ich war schon überrascht, dass ich diese Auszeichnung erhalte“, sagt Günter Reitmeier. Vorgeschlagen hätten ihn seine Vorstandskollegen. Und so fuhr er vor Kurzem mit seiner Frau und Bürgermeister Manfred Menhard nach München. In einer Reihe musste er warten, ehe er aufgerufen wurde. Gratulation, kurzer Handschlag, Urkundenübergabe und Foto – in wenigen Sekunden war das Treffen mit Markus Söder beendet. Danach habe er sich mit anderen Trachtlern austauschen können. „Denen aus dem Loisachtal geht’s noch gut“, sagt der 54-Jährige.

So sieht das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten aus. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

In Scheuring sei es nicht so leicht, Nachwuchs für den Trachtenverein zu finden. Aktuell seien fünf Buben und sechs Mädchen aktiv. Meist im Kindergartenalter kommen sie zum Verein. Später, als Jugendliche, springen viele ab, sagt Reitmeier. Es sei mühsam, die jungen Trachtler bis zu den Aktiven zu bringen. Dennoch macht ihm die ehrenamtliche Arbeit Spaß, sagt der Vater von zwei erwachsenen Kindern. Für seinen Einsatz ist er unter anderem mit dem Ehrenzeichen der Trachtenjugend in Silber ausgezeichnet worden. Es war das erste Mal, dass kein Jugendleiter, sondern ein Vereinsvorsitzender diese Ehrung erhielt. Weil er sich selbstverständlich auch als Übungsleiter zur Verfügung stelle und einer der ersten war, der ein Jugendzeltlager organisiert hat.

Erholung und Ruhe findet er im Wald

Und was macht Günter Reitmeier neben dem Trachtenverein? Da ist zuallererst die Familie. Beruflich ist der 54-Jährige als Textilmeister in einem Betrieb in Landsberg eingespannt. Wenn er von alldem einen Ausgleich sucht, dann gehe er in den Wald – sommers wie winters. Ein Tagwerk nennt er sein Eigen. „Das ist mein Ausgleich für die Arbeit im Beruf und im Verein.“

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten wird seit 1994 für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit verliehen. Es erhalten Personen, die sich durch aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben. Die Verdienste sollen vorrangig im örtlichen Bereich erbracht worden sein und mindestens 15 Jahre umfassen.