Die Schiffe müssen sanft an den Steg fahren

Bei Wellengang schwappt der See auf den Gehweg. Trotzdem sind viele Besucher beim Töpfermarkt.

Von Stephanie Millonig

Am Mittwoch gab es noch Wettereskapaden, doch am Donnerstag herrscht bestes Wetter für den Dießener Töpfermarkt und Tausende zieht es wieder in die Seeanlagen der Marktgemeinde. Zur Eröffnung gelingt es Kapitän Helmut Diller, das Motorschiff Utting mit den Ehrengästen besonders sanft an den Dampfersteg in Dießen anzulanden.

Die Schiffsführer müssen aufpassen

Wegen des Hochwassers haben die Schiffsführer der Bayerischen Seenschifffahrt die Anweisung besonders Acht zu geben, damit keine zu hohen Wellen auf die Uferpromenade schwappen. Denn der Ammersee reicht bis zur Oberkante der Ufermauer in Dießen und schwappt bei den Fischerhütten auch schon ein wenig auf den Gehweg. Die Unterführung von der Dießener Mühlstraße in die Seeanlagen, die viele Besucher nutzen, ist teilweise begehbar.

Elektropumpen helfen beim Absaugen

Elektropumpen sorgen dafür, dass das Wasser abgepumpt wird. In den Boxleranlagen, dem südlichen Teil der Dießener Seeanlagen, steht zwar so manche Pfütze in den Wiesen, doch die Mitarbeiter des Bauhofes haben ausreichend Hackschnitzel ausgebracht oder Zeltboden ausgelegt. Auf den Kieswegen gibt es kaum Probleme. Außerdem ist grundsätzlich festes Schuhwerk angebracht beim Dießener Töpfermarkt, denn in dieser Jahreszeit gibt es regelmäßig starke Regenschauer. So wie am Mittwoch: Die Töpfer erwischt es beim Aufbauen. Doch sie bleiben stoisch: Hans Fischer, Juliane Herden und Pit Arens haben alles schon einmal erlebt auf dem Töpfermarkt, Regen, Sturm und Hagel. „Nur geschneit hat es noch nicht“, sagt Hans Fischer. Bei besonders miesem Wetter haben die Töpfer ihren ganz eigenen Namen für die Marktgemeinde: „Gießen am Jammersee“, wie Juliane Herden verrät. Sie alle sind froh, dass der Töpfermarkt nicht einem Hochwasser zum Opfer fiel: „Lieber Gummistiefel, als gar kein Dießen“, sagt Herden.

Glücklich sind auch die Veranstalter, die Marktgemeinde richtet den Töpfermarkt aus. Pressesprecherin Beate Bentele hat am Donnerstagnachmittag sogar das Gefühl, dass noch mehr Leute unterwegs sind als üblich. Reger Besucherandrang heißt auch viele Fahrzeuge. Bei der Polizei sind viele Beschwerden von Anwohnern eingegangen, dass der Ort zugeparkt würde. Wegen der nassen Wiesen wird der Parkplatz an der Rotter Straße erst ab Samstag freigegeben, die großen Flächen im Norden mit über 1000 Plätzen sind jedoch befahrbar.

