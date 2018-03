vor 25 Min.

Die Schondorfer ärgern sich über die Post

Die Post-Partnerfiliale in Schondorf hat seit einigen Tagen geschlossen. Kunden müssen in die Nachbarorte fanden. Im Rathaus ist man ziemlich sauer.

Von Dieter Schöndorfer

Ein kleiner handgeschriebener Zettel sorgt in Schondorf seit einigen Tagen für Unmut und auch Verärgerung. Er hängt nämlich in der Eingangstüre der Post-Partnerfiliale in der Landsberger Straße. „Wegen Krankheit geschlossen“ steht darauf, die Tür ist verschlossen - wie auch alle anderen Türen an dem offenbar verlassenen Tankstellen-Gebäude. Immer wieder kommen Kunden mit Paketen unter dem Arm und ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Annahmestelle bleibt zu - und das laut LT-Informationen wohl für längere Zeit.

Inzwischen nimmt Reinhard Häckl das Ganze mit Humor, vor zwei Wochen sah das noch ganz anders. Der Schondorfer Steuerberater ist Kunde der Post, unterhielt ein Postfach in der Landsberger Straße. Dann war die Annahmestelle plötzlich zu - für Reinhard Häckl eine unangenehme Situation: „Da blieben Buchhaltungsunterlagen liegen. Kunden mussten plötzlich auf ihre Auswertungen warten.“

Die Rathausmitarbeiter erreichen bei der Post niemanden

So wie Reinhard Häckl ging es vielen Bürgern in Schondorf. Der Unmut nahm zu, weil niemand die Hintergründe der Schließung kannte. Noch heute, zwei Wochen später, ist der Zettel zu lesen, sind die Türen verschlossen. Ralf Müller, Verwaltungsleiter der VG Schondorf, sieht das nicht so entspannt wie Reinhard Häckl. „Das ist ein Unding“, ärgert er sich, schließlich ist auch seine Verwaltung von der plötzlichen Schließung betroffen. Außerdem häuften sich die Anfragen verunsicherter Bürger, denen er keine Auskunft geben konnte. Dabei hatten seine Mitarbeiter im Internet nach einem Ansprechpartner bei der Post gesucht, nach zwei Stunden aber entnervt und erfolglos aufgegeben.

Und genau das ist es, was den Verwaltungsjuristen maßlos ärgert: „Dafür habe ich kein Verständnis.“ Dass die Post wegen Krankheit Probleme in einer Annahmestelle bekomme, passiere. Aber dass nicht einmal die Behörden in Kenntnis gesetzt werden, ist für ihn eine „katastrophale Informationspolitik“. Inzwischen stehen aber Bürgermeister Alexander Herrmann in Kontakt mit der Deutschen Post.

Die Mitarbeiterinnen des Rathauses geben die Post in ihren Heimatorten auf

Klaus-Dieter Nawrath, Sprecher der Deutschen Post in Bayern, kann den Unmut verstehen, bittet aber um Verständnis: „Wir wurden selbst von der Situation überrascht.“ Kurzfristig einen Ersatz für die Annahmestelle zu finden, sei jedoch nicht so einfach, da sich die Gesamtsituation mit dem Post-Partner nicht so einfach darstelle. „Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht zu der Angelegenheit sagen“, erklärt der Post-Sprecher, „das ist für keine Seite toll.“ Eines jedoch versichert Nawrath: „Wir suchen derzeit mit Hochdruck nach einer Nachfolgelösung.“

Bis die gefunden ist, bittet er die Postkunden in Schondorf, auf andere Annahmestellen in der Nähe auszuweichen. „In Utting wäre eine Möglichkeit.“ In Greifenberg unterhält die Post selbst eine Annahmestelle („Auch dort hatten wir keinen Partner finden können“), die allerdings nur stundenweise geöffnet hat (Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 11 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr und Samstag, 10 bis 11 Uhr).

Der Betreiber der Tankstelle hat gewechselt

Reinhard Häckl hat für sich eine pragmatische Lösung gefunden. „Der Lehrling bringt täglich die Briefe und Päckchen weg“, die Post aus dem Postfach bringt nun der Postbote, was Klaus-Dieter Nawrath bestätigt: „Das gilt für alle Postfach-Sendungen in Schondorf.“

Auch im Rathaus wird improvisiert. Ralf Müller: „Unsere Sekretärinnen nehmen die Post mit, weil sie in Eching und Utting wohnen.“ Das Vertrauen, dass ja auch viele Bürger in die Institution Post haben, ist beim Verwaltungschef allerdings verloren gegangen. „Bislang haben wir ganz bewusst auf die Post gesetzt.“ Jetzt denke er zumindest „laut“ darüber nach, den Dienstleister eventuell zu wechseln.

Ob die Annahmestelle in der Landsberger Straße noch einmal in Betrieb genommen werden kann, dazu konnte Klaus-Dieter Nawrath zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben. Inzwischen hat die BayWa Energie die Tankstelle, in der sich die Annahmestelle befindet, übernommen. Und die betreibt nach Auskunft einer Sprecherin nur unbemannte Tankstellen mit Bezahlautomaten.

