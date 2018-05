vor 23 Min.

Die Schranken schließen nicht früher

Von 1. Mai bis 30. September sind die Schranken am Freizeitgelände und an der Alten Villa in Utting geschlossen – und dabei soll es auch bleiben.

Die Zufahrt für Autos zur Uttinger Uferstraße bleibt weiterhin bis Mai möglich. Danach sollen Fußgänger und Radfahrer unter sich sein.

Von Dagmar Kübler

Im Freizeitgelände und bei der Alten Villa in Utting verhindern Schranken, dass sich der Auto- und Parkverkehr bis in die Uferstraße erstreckt. Dort sollen, so ist es beabsichtigt, Fußgänger und Radfahrer unter sich sein. Bislang waren die Schranken vom 30. September bis 1. Mai geöffnet, unter anderem, um dem Winterdienst freie Fahrt zu ermöglichen. Jetzt wurde vom Gemeinderat ein Antrag abgelehnt, die Schranke bereits früher im Jahr zu schließen.

Ganz nah an den Restaurants

Vor allem bei gutem Wetter nutzen Autofahrer aber die Möglichkeit, so nah wie möglich ans Wasser oder an die Restaurantbetriebe heranzufahren. Das hatte Gemeinderätin Margit Gottschalk (CSU) in der vergangenen Saison beobachtet. Sie befürchtete, dass dadurch problematische beziehungsweise gefährliche Situationen für die Fußgänger entstehen könnten und schlug vor, die Schranken bereits am Gründonnerstag zu schließen. Heuer wäre dies bereits der 29. März gewesen.

Ihr Antrag wurde nun in der vergangenen Gemeinderatssitzung beraten. Fazit: Gottschalk zog ihn zurück, bei den Schrankenöffnungszeiten bleibt alles beim Alten. Dem Rückzug des Antrags gingen Einwände vor allem der Gemeinderäte Sabine Kaiser (GAL) und Florian Hansch (SPD) voraus. Zuvor hatte bereits Bürgermeister Josef Lutzenberger darauf hingewiesen, dass die früheren Schließzeiten bei den örtlichen Betrieben, die den Seezugang benötigten, nicht auf allzu große Gegenliebe gestoßen seien.

Wann werden die Boote zu Wasser gelassen

Florian Hansch führte aus, dass Bootsverleiher und Werften ihre Boote wetterabhängig zu Wasser lassen. Im Februar sei es dazu noch zu kalt, der Zeitraum für ihre Tätigkeit ohnehin beschränkt. „Vor dem 31. März dürfen keine Schiffe eingesetzt werden“, erklärte auch Sabine Kaiser. Bis dahin besteht Winterruhe auf dem See. Sie befürchtete, dass die frühere Schrankenschließung auch ein früheres „Zuwasserlassen“ der Boote nach sich ziehen könnte.

Gottschalk schlug vor, dass sich doch die betroffenen Betriebe im Rathaus einen Schlüssel holen könnten. „Der Vorschlag geht an der Realität vorbei“, so Hansch. „Wenn die Maßnahme dem Gewerbe schaden könnte, dann ziehe ich den Antrag zurück“, beschloss daraufhin Gottschalk.

