Die Schutzmaske als Symbol der Krise

Ab Montag gilt eine teilweise Maskenpflicht in Bayern. Deswegen sollte aber keine falsche Sorglosigkeit aufkommen, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Ab Montag wird es wegen der Corona-Pandemie auch in Bayern eine teilweise Maskenpflicht geben. Eigentlich erstaunlich, wenn man sich die vorangegangene Debatte betrachtet. Erst hieß es, für den privaten Gebrauch brächten die einfachen Schutzmasken nichts, dann erklärte Ministerpräsident Markus Söder die in Österreich eingeführte Pflicht zum möglichen Vorbild, um eine Woche später dem Kompromiss für ein Maskengebot zuzustimmen und nun doch eine Maskenpflicht zu erlassen. Ein solches Hin und Her sorgte für Verunsicherung.

Die medizinischen Schutzmasken taugen nicht für den Alltagsgebrauch, weil sie sich nicht desinfizieren lassen und man täglich eine neue bräuchte. Und die einfachen, auch selbst genähten Stoffmasken schützen nur andere vor einer Infektion, den Träger selbst aber nicht. Man muss sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen, damit nun keine falsche Sorglosigkeit aufkommt. Und so ist es auch weiterhin wichtig, Abstand zu halten.

Auf was es jetzt ankommt

Darauf kommt es jetzt besonders an, wenn auch im Landkreis Geschäfte wieder öffnen. Jeder sollte darauf achten. Wichtig bleibt es auch, auf die Hygieneregeln zu achten. Und wenn nun ab Montag jeder beim Einkaufen oder im Bus eine Maske trägt, dann erinnert uns das ständig daran, dass das Virus noch nicht verschwunden ist. Die Maske im Gesicht sollte uns täglich daran erinnern, vorsichtig zu sein. Sie wird damit zum sichtbaren Symbol der Krise. Vorbei ist die erst, wenn die Maskenpflicht wieder fällt. Bis dahin sollten wir uns alle an die Regeln halten, damit so viele wie möglich gesund bleiben.

