Die Seeanlage in Riederau wird deutlich größer

Plus Die Marktgemeinde Dießen hat einen Teil des Gartens der Dietrich-Villa in Riederau gekauft. Auf der Fläche wird derzeit kräftig gearbeitet. Im Sommer sollen Gäste dort Picknick machen können.

Was haben die Erdarbeiten in der Riederauer Seeanlage beim Dampfersteg zu bedeuten? Das wird sich wohl der eine oder andere Spaziergänger bereits gefragt haben. Wer vor drei Jahren, im März 2017, die Ortsversammlung besucht hat, weiß etwas mehr. Damals hatte Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch bereits mitgeteilt, dass die Marktgemeinde ein Vorkaufsrecht auf den östlichen Teilbereich des Gartens der sogenannten Dietrich-Villa gültig machen kann. Nun soll die Erweiterung der Riederauer Seeanlage angepackt werden. Die Besucher dürfen sich auf etliche Neuerungen freuen.

800 Quadratmeter konnten von der Marktgemeinde zugekauft werden, um sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen, wie Gustav Arnold, Bautechniker der Gemeinde, bestätigt. Die Größe des Parks verdoppele sich dadurch. Die hohe Hecke, die das Grundstück der Villa seeseitig einfasste, ist bereits entfernt, eine neue Hecke, die bereits vor drei Jahren auf der neuen Grundstücksgrenze gepflanzt wurde, biete den Bewohnern mittlerweile ausreichend Sichtschutz, Altlasten wurden vom Grundstück abgefahren und die Fläche sei bereits etwas eingeebnet.

Die Fläche, die derzeit umgestaltet wird, gehörte zur Dietrich-Villa (im Hintergrund). Bild: Uschi Nagl

Die erweiterte Parkanlage soll den Riederauern und ihren Gästen nach Möglichkeit noch in dieser Saison zur Verfügung gestellt werden. Dafür engagiert sich auch eine Arbeitsgruppe bestehend aus Gemeinderatsmitgliedern aus Bierdorf und Riederau, die Ideen und Vorschläge zur Gestaltung einbringen. Mit dabei ist auch Stephan Widler, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Riederau, sowie Gartenexperte Peter Kaun sen. Fachliche und handwerkliche Unterstützung bekommen die ehrenamtlichen Planer vom gemeindlichen Bauhof und vom Bauamt der Gemeinde. „Wir werden das jetzt rasch umsetzen“, meint Gustav Arnold zuversichtlich. „Das ist nicht so eine große Aktion wie in den Seeanlagen in Dießen.“ Er freut sich über die Platzwirkung, die sich durch den Grundstücksankauf ergibt. „Wenn man von oben kommt, öffnet sich der Blick wunderbar über den See.“

Auch ein Boule-Platz ist vorgesehen

Das findet auch Gemeinderätin Bea von Liel. „Wir möchten uns nicht so sehr an der bisherigen Gestaltung orientieren, sondern die Fläche als Ganzes neu betrachten“. Als wichtiges Element seien Rasenflächen vorgesehen, „wo man auch mal eine Picknickdecke ausbreiten kann“. Sitzgelegenheiten sind entlang eines Wegs, der an der neuen Grundstücksgrenze zur Dietrich-Villa verlaufen soll geplant, als soziales Element ist ein Boule-Platz im oberen Bereich vorgesehen, und die Parkbeleuchtung soll ergänzt und optimiert werden. Außerdem sollen auf Anraten von Peter Kaun rotblühende Kastanien gepflanzt werden, die Schatten spenden und weniger anfällig sind für die Miniermotte. Auf den Boule-Platz freut sich von Liel besonders: „Ich habe immer wieder gehört, dass da so etwas gewünscht wird“, sagt sie.

Auch der Dampfersteg, der im ersten Drittel derzeit von der Ammersee-Verwaltung saniert wird, wird zu Beginn der Schifffahrtssaison an Ostern, wieder voll begehbar und intakt sein, wie Florian Schmid von der Seenverwaltung bestätigt.

Das Foto zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1954.o unten rechts die Dietrich-Villa. Bild: Sammlung Stephan Widler

Dass sich rund um den Riederauer Dampfersteg bereits im vergangenen Jahrhundert viel verändert hat, weiß Stephan Widler aufgrund seiner Recherchen: Damals reichte der Garten der Dietrich-Villa, die um 1900, ungefähr zeitgleich mit der Eisenbahnlinie erbaut wurde, bis hinunter an das Seeufer, das ebenso wie die benachbarte Wiese von den Ammersee-Flößern zur Lagerung ihrer Holzstämme genutzt wurde. Nachdem Riederau Bahnstation geworden war, pachtete der 1902 gegründete Verschönerungsverein das Areal am Ufer von der Forstverwaltung, um der steigenden Frequentierung durch Badegäste und Erholungssuchende gerecht zu werden, und stellte nach und nach Badekabinen auf. Später wurde der Streifen zwischen dem Dietrich-Grundstück und dem See bis zum Dampfersteg befestigt, um besser begehbar zu sein.