Die Seglerwelt trauert

Die traurigen Unglücke auf dem Ammersee - ein Kommentar von LT-Redakteur Dominic Wimmer.

Sie sind weniger geworden in den vergangenen Jahren. Aber jetzt haben sich innerhalb weniger Stunden gleich zwei schlimme Unglücksfälle auf dem Ammersee ereignet. So harmlos unser See oft wirkt, so schnell kann sich das Wetter ändern. Vom Ammersee geht dann eine nicht zu unterschätzende Gefahr aus. Segler und andere Wassersportler sind dann den Naturgewalten ausgesetzt.

Momentan ist noch völlig unklar, ob der verstorbene 84-Jährige infolge des Sturzes ins Wasser oder aufgrund gesundheitlicher Probleme starb. Das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Bei dem anderen Mann muss man leider vom Schlimmsten ausgehen. Den Angehörigen ist zu wünschen, dass sie rasch Klarheit haben. Allen Hinterbliebenen gehört unser Mitgefühl.

