Die „Sir Shackleton“ liegt im Ammersee auf Grund

Plus Das bekannte Holzschiff „Sir Shackleton“ ist seit Jahren auf dem Ammersee unterwegs. Warum ist es jetzt gesunken?

Von Dominic Wimmer

Der weit über den Ammersee hinaus bekannte Zwei-Master „Sir Shackleton“ ist gesunken. Das bestätigte Eigner Klaus Gattinger dem Landsberger Tagblatt. Derzeit liegt das aus dem Jahr 1952 stammende Holzschiff vor St. Alban auf Grund. Die Polizei ermittelt.

„Ein Schiff zu verlieren, ist grauenvoll. Nur die zwei Masten aus dem Wasser herausragen zu sehen, ist kein schöner Anblick“, sagt Klaus Gattinger. Zusammen mit Christian Seelos ist er Eigner der „Sir Shackleton“. Das Boot der Klasse Ketsch ist rund elf Meter lang und liegt seit dem Jahr 2011 am Ammersee. Gattinger und Seelos bieten seit Jahren auf der „Sir Shackleton“ Event- und Seminarfahrten an. Am Dienstagmorgen dann der Schock, als die Mitteilung einging, dass das Schiff gesunken sei. Wann und warum der vor St. Alban an einer Boje liegende Zweimaster gesunken ist, ist noch unklar. „Irgendwann zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen ist es passiert“, so Gattinger.

Das gesunkene Boot verliert Betriebsstoffe

Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei rückten an. Wie Dießens Kommandant Florian König, mitteilt, liefen Betriebsstoffe des Dieselmotors aus. Deshalb wurde eine Ölsperre rund um das gesunkene Schiff gezogen. Vorerst liegt es auf Grund. Ein Bergungstermin steht noch nicht fest.

„Alle Beteiligten, die im Boot sind, haben das Interesse, das Schiff so schnell wie möglich zu heben“, sagt Eigner Klaus Gattinger. Die Versicherung habe einen Gutachter bestellt und der entscheide über die Bergung und koordiniere alle weiteren Maßnahmen. Die Bergung könne sich allerdings als kompliziert herausstellen. Denn die „Sir Shackleton“ wiegt rund zehn Tonnen.

„Möglicherweise kommen da noch weitere Experten zur Bergung. Wasserwacht und Feuerwehr sind involviert“, sagt Klaus Gattinger. „Die Frage wird sein, wie hoch ist der Schaden, und kann man das Schiff wieder instandsetzen.“ Die „Sir Shackleton“ segelte von 1952 bis 2011 an Nord- und Ostsee. Sie ist nach dem Polarforscher Sir Ernest Shackleton benannt.

