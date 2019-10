Die Sonne in Epfach: Ein Gasthaus mit bewegter Geschichte

Plus Das Wirtshaus „Zur Sonne“ in Epfach ist seit 100 Jahren in Familienbesitz. Wirtin Monika Forschner hat sich auf eine interessante Reise in die Vergangenheit begeben.

Seit 100 Jahren das Gasthaus Zur Sonne in Epfach in Familienbesitz. Monika Forschner (geborene Herbst) und ihr Mann Markus führen heute das Wirtshaus am Sonnenbichl 1. Anlässlich des Jubiläums hat sich die 41-jährige Monika Forschner auf Spurensuche begeben. Alte Fotos und eine Chronik sind derzeit auf Leinwänden im Flur des Gasthauses zu sehen und erinnern an die Vergangenheit. Alles beginnt mit der Kopie der Votivtafel.

Das Wirtshaus ist gut 400 Jahre oder älter. Erstmals wird das „Gasthaus in Epfach“ im Jahr 1681 auf einer Votivtafel in der Klosterkirche Andechs erwähnt. Sie wurde gestiftet von der damaligen Wirtin Maria Miller. Bei einem ein Brand, der beim Trocknen von Flachs in der Küche entstand, bat sie bei „der lieben Frau auf dem Heiligen Berg“ um Hilfe. Das Feuer wurde rechtzeitig gelöscht. Erster Besitzer war laut den Aufzeichnungen des damaligen Mesners ab 1831 ein Benedikt Anton Heel. Danach wechselte das Gasthaus acht Mal den Besitzer, bis der Uropa von Monika Forschner, Benedikt Riedle, im Jahr 1919 das Gasthaus erwarb. Benedikt Riedle war auch Metzger und gründete die erste Musikkapelle im Ort. Zur Wirtschaft gehörte eine Brauerei, die von Benedikt Riedle abgebrochen wurde. Ein alter Gewölbekeller zeugt noch von dieser Zeit.

Eigene Schweine und eine Goggelmast

Hildegard und Herbert Herbst, die Eltern von Monika Forschner, erinnern sich zurück: „Früher gab es zur Wirtschaft noch eine Landwirtschaft. Eigene Schweine und die Goggelmast waren bestimmt für die Bewirtung“. Vor 70 Jahren eröffnete Monikas Großvater ein Fuhrunternehmen, das später zu einem Baugeschäft wurde. Oma Herta Herbst führte mit ihrem Bruder Johann Riedle das Gasthaus und die Landwirtschaft bis 1990 weiter.

Es waren hauptsächlich Vereine, die sich in der Wirtschaft trafen. Im Jahr 1956 kamen allerdings Archäologen wegen der römischen Vergangenheit nach Epfach und übernachteten in dem Gasthaus. In den 1960er-Jahren, als der Lech zur Stromgewinnung nutzbar gemacht wurde, kamen Arbeiter in die „sonne“. Abends vergnügten sie sich an einer Holzkegelbahn neben der Wirtschaft, die in den 1980er-Jahren abgebrochen wurde.

Ein paar Jahre stand das Gasthaus leer

Nachdem die Geschwister Herta Herbst und Johann Riedle die Wirtschaft altersbedingt nicht mehr betreiben konnten, wurde die „Sonne“ 14 Jahre lang verpachtet. Dazwischen stand sie auch ein paar Jahre leer. Es gab auch Überlegungen sie zu verkaufen, erinnert sich Monika Forscher. Hertas Sohn Herbert und seine Familie verlagerten ihr Augenmerk auf ihr Baugeschäft, das sie heute noch mit Sohn Christian betreiben. Doch Tochter Monika zog es zurück ins Gasthaus. Im Oktober 2004 übernahm sie mit ihrem damaligen Freund Magnus Ostenrieder die Wirtschaft. Seit Januar 2008 ist der Reichlinger Markus Forschner der Wirt der „Sonne“. Der 47-jährige ist seit 2009 mit Monika verheiratet. Die drei Kinder Andreas, Thomas und Regina helfen fleißig mit.

Früher gab es mehr Braten

In all den Jahren hat sich nicht nur baulich viel verändert, sondern auch die Speisekarte und die Wünsche der Kunden. Monika Forschner: „Papa sagt, früher gab es viel mehr Braten.“ Man legte Wert auf Traditionelles wie Braten, Knödel mit Soße oder Spätzle. Bei Feierlichkeiten gab es ein Einheitsessen, wie gemischten Braten. Heute kocht Küchenmeister Markus Forschner, oft ist warmes Buffet, vieles sei Kurzgebratenes. Zudem wünschen sich die Gäste eine größere Speisekarte. „Früher gab es bei jedem Essen eine Suppe vorher, heute wird immer noch die Suppe gern gegessen, oft aber als Einzelgericht“, sagt der 47-Jährige. Epfach liegt an der Rad- und Wanderroute der Via Claudia Augusta und der Romantischen Straße. Heute kommen im Sommer viele Radfahrer. Fremde besuchen das römische Museum, das sich nebenan befindet und schauen in der „Sonne“ vorbei.

Den Lebenstraum verwirklicht

„Wir haben einen guten Personalstamm und sind mit der momentanen Situation unserer Wirtschaftsgröße zufrieden“, sagt Monika Forschner. Neben der Wirtsstube (50 Plätze) und dem Sonnenstüberl (60 Plätze) gibt es einen großen Saal (170 Plätze) und einen kleinen Biergarten. Die 41-Jährige hat ihren Lebenstraum verwirklicht. „Als Kind hab ich ins Poesiealbum geschrieben, ich will Wirtin werden.“ Monika Forschner ist gelernte Steuerfachgehilfin. Ihr Wissen kann sie als Wirtin gut gebrauchen. „Ich bin gerne Wirtin auch wenn es manchmal anstrengend ist.“ Wie zuletzt, das 100-jährige Bestehen gefeiert wurde. „Viel Privates wird am freien Montag erledigt.“ Es sei aber auch schön, dass die drei Kinder immer bei den Eltern sind.