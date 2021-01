15:54 Uhr

Die Stadt Landsberg bekommt eine neue Pressesprecherin

Susanne Flügel wird die neue Pressesprecherin der Stadt Landsberg. Warum sie mitten in der Pandemie die Stelle wechselt.

Die Stadt Landsberg bekommt bald eine neue Pressesprecherin: Susanne Flügel wird am 1. April mit der Arbeit beginnen und damit auch die Leiterin des Pressereferats übernehmen. „Dass ich künftig in und für Landsberg dieses spannende Aufgabenfeld übernehmen kann, ist für mich eine besondere Freude – auch wenn ich mich noch bis April ein wenig in Geduld üben muss“, sagt Flügel. So lange ist sie noch mit der Pressearbeit für Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck beschäftigt.

Susanne Flügel neue Pressesprecherin für Stadt Landsberg

Die 54-Jährige Starnbergerin begann ihre Karriere als freie Journalistin unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Merkur. Später arbeitete sie als Redakteurin bei verschiedenen Münchner Zeitungsverlagen, bis sie sich auf die Pressearbeit für Wirtschaftsakteure und Gemeinden verlegte. „Man überlegt sich schon, ob man während der Pandemie den Arbeitsplatz wechseln soll“, gibt sie zu. Aber sowohl die Stadt Landsberg als auch die Themen, um die sie sich dort kümmern wird, hätten ihr sehr gut gefallen. Welche Schwerpunkte sie setzen wird, könne sie allerdings noch nicht sagen, dazu müsse sie sich erst einen Überblick über den aktuellen Stand verschaffen. (lt)

