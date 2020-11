Die Stadt Landsberg und ihre Geschichte

Plus Das Projekt "LandsbergHistoryApp" erhält (vorerst) keine städtische Förderung. Warum sich die Stadt damit schwer tut, erklärt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Stadt Landsberg hat im Dritten Reich eine ganz besondere Rolle eingenommen. Adolf Hitler saß im Gefängnis eine Festungshaft ab und schrieb dort „Mein Kampf“. Die Stadt am Lech wurde deswegen zur „Stadt der Jugend“ und damit für die jungen Nationalsozialisten zum „Wallfahrtsort“. Rund um Landsberg wurden aber auch Rüstungsbetriebe aus dem Boden gestampft, in denen Juden und andere von den Nazis Verfolgte unter schrecklichen Bedingungen arbeiten mussten und ums Leben kamen. Es gibt also kaum einen Ort, an dem sich die Zeit des Nationalsozialismus so gut darstellen lässt.

Es gibt unterschiedliche Zahlen und Daten in Landsberg

Da ist es umso wichtiger, dass jede Information über diese Jahre fundiert veröffentlicht wird. Doch das ist nicht so einfach. Noch immer gibt es unterschiedliche Zahlen und Daten – zusammengetragen und veröffentlicht von Historikern und anderen Interessierten.

Und so möchte die Stadt und ihre Vertreter gerne das letzte Wort haben, wenn Informationen aus dieser Zeit veröffentlicht werden. Die von Wolfgang Hauck initiierte „LandsbergHistoryApp“ gehört da sicherlich dazu. Eine finanzielle Förderung des Projekts wird wohl nur dann möglich sein, wenn die Stadt an deren inhaltlicher Erstellung auch beteiligt wird.

Lesen sie dazu auch: Kein Zuschuss von der Stadt für die LandsbergHistoryApp

Themen folgen