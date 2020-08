06:04 Uhr

Die Stadt Landsberg will das Uniper-Gelände kaufen

Die Stadt Landsberg will das Uniper-Gelände kaufen.

Plus Derzeit hat der Kraftwerksbetreiber Uniper im Osten von Landsberg ein großes Grundstück. Die Stadt will das Areal jetzt kaufen und hat schon Pläne dafür.

Von Stephanie Millonig

Die Stadt Landsberg will das Gelände des Kraftwerksbetreibers Uniper im Osten der Stadt kaufen. Als erster Schritt beschloss der Ferienausschuss in der jüngsten Sitzung, eine Vorkaufsrechtssatzung zu erlassen. Was es damit auf sich hat und welche Pläne die Stadt hat.

Landsberg braucht Wohnraum, vor allem für „Bevölkerungsgruppen mit Wohnraumversorgungsproblemen“, wie es etwas sperrig in der Sitzungsvorlage heißt. Dazu zählen Berufsanfänger und Studenten, Senioren, Menschen mit Handicaps sowie junge Familien und Großfamilien. Außerdem braucht es sogenannte Gemeinbedarfseinrichtungen, unter anderem für die Pflege. Das Uniper-Areal, das im Norden durch die Straße „Am Ziegelanger“, im Westen von der Johann-Schmid-Straße, im Osten von einem Feldweg und im Süden von einer landwirtschaftlichen Fläche begrenzt wird, eignet sich für die Pläne der Stadt im besonderen Maße – unter anderem wegen seiner Lage im Stadtgefüge, der umgebenden Wohnbebauung und der guten Erschließbarkeit durch die zwei Straßen. Es handelt sich um eine rund 22.300 Quadratmeter große, nahezu ebene Fläche. Die Uniper Kraftwerk GmbH betreibt die Wasserkraftwerke am Lech.

Fast bis zu 4000 neue Wohnungen werden benötigt

Ein Argument für dieses Areal ist auch, dass so keine neue Versiegelung bisher unbebauter Flächen notwendig ist. Die Stadt habe Vorrang bei der Entwicklung derartiger Konversionsflächen, hieß es. Die Fläche sei baulich untergenutzt. Zur Sicherung des Areals, das für die weitere geordnete städtebauliche Entwicklung des Bereichs „Uniper-Ziegelanger“ von Bedeutung sei, sei eine Vorkaufsrechtssatzung notwendig, wird argumentiert und auf den „Wohnungsbaubericht 2018“ des Büros „Planwerk“ verwiesen, wonach es bis 2033 einen Bedarf von 2800 bis 3700 Wohnungen gebe. Um das Ziel einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur zu sichern, müsse Wohnraum nach sozialen Kriterien vergeben werden.

Die Gutachter prognostizierten auch einen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen auf rund 380 Plätze im Jahr 2033, sodass auch für diese Menschen Einrichtungen geschaffen werden müssen. Im Augenblick handelt es sich faktisch um ein Mischgebiet im unbeplanten Innenbereich. Die Stadt wird jetzt den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen, in dem für das Uniper-Gelände Gemeinbedarfsflächen und Wohnbauflächen vorgesehen werden. Die Verfahren werden jetzt vorbereitet.

In der Sitzung befürworteten Redner aus verschiedenen Fraktionen, dieses Areal zu kaufen und eine Vorkaufsrechtssatzung zu erlassen. Wann mit einem Verkauf der Fläche durch Uniper zu rechnen ist, ist noch offen, wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) dem LT sagte. Genauso unbekannt ist der Preis.

Lesen Sie auch den Kommentar: Trotz ehrgeiziger Bauprojekte: Den Verkehr im Blick haben

Themen folgen