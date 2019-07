vor 37 Min.

Die Stadt Landsberg will mehr Kaffee-Mehrwegbecher

In der Bäckerei von Andrea und Bernhard Fischer in Landsberg gibt es Kaffee-Mehrwegbecher schon seit einigen Monaten.

Auf Antrag der Grünen soll es Zuschüsse für Geschäfte geben, die sich an einem Pfandsystem beteiligen. Bislang machen nur wenige Firmen mit.

Von Gerald Modlinger

Die Stadt Landsberg will jetzt einem Mehrweg-Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher zusätzlichen Schub verleihen. Auf Antrag der Grünen hat der Stadtrat beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeiten soll, um die örtlichen Geschäfte über solche Pfandsysteme zu informieren und sie zur Teilnahme zu bewegen. Außerdem soll die Stadt den Geschäften, die sich für mindestens zwei Jahre zu einer Teilnahme verpflichten, eine Anschubfinanzierung in Höhe von 66 Prozent des Systembeitrags für die ersten zwölf Monate gewähren. Pro Geschäft wären dies 220 Euro.

2,8 Milliarden Becher werden im Jahr in Deutschland verbraucht

Die Grünen verweisen darauf, dass allein in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Becher für Mitnahmekaffee verbraucht und nach einmaliger Verwendung weggeworfen werden. Dadurch würden nicht nur enorme Ressourcen verbraucht, sondern es entstünden auch jährlich 40.000 Tonnen Abfall, der meistens in den Mülleimern von Städten und Gemeinden landet, die diesen dann entsorgen müssen.

Da bisher die Coffee-to-go-Mehrwegbecher nur in zwei Bäckereien der Innenstadt zu bekommen seien, sei es „absolut an der Zeit, dass wir von der Stadt Landsberg das in unserem Rahmen Mögliche unternehmen, um den Plastikmüll deutlich zu reduzieren“, heißt es im Antrag der Grünen wörtlich. Im Stadtrat gab es dazu kaum etwas hinzuzufügen. Lediglich Petra Ruffing (CSU) äußerte Bedenken gegen die Mehrwegbecher-Förderung. Das sei keine Aufgabe der Stadt, meinte sie, und verwies auch darauf, dass es bereits Geschäfte gebe, die sich an diesem Pfandsystem ohne städtischen Zuschuss beteiligen.

Warum manchen Kunden das Wegwerfprodukt lieber ist

Einer der Mehrweg-Pioniere in Landsberg ist der Bäcker Bernhard Fischer im Hinteranger: Seit Mitte Dezember verkauft er Kaffee an seine Kunden im Recup-Becher. Solche Becher können entweder in der Bäckerei selbst oder an anderen Stellen zurückgegeben werden, wo ebenfalls Recup-Becher ins Programm aufgenommen wurden. Allerdings sind das im Landkreis noch nicht allzu viele.

Viele seiner Kunden finden es gut, dass sie ihren „Mitnehm-Kaffee“ jetzt in Pfandbechern bekommen. „Aber es gibt auch immer noch Leute, die sich damit nicht anfreunden können“, bedauert Fischer. Die Argumente, warum man nicht den Recup-Becher nehmen möchte, reichten von „ich komme ja nicht so oft hier vorbei“ bis hin zu „der Einwegbecher ist für mich einfach praktischer“. Wenn es in der Stadt selbst noch ein paar Anbieter mehr gäbe, sagte Fischer vor einigen Wochen dem LT, dann würden auch mehr Leute ihren Kaffee im Recup-Becher mitnehmen. Rund 40 der Pfandbecher seien unter seiner Kundschaft im Umlauf, schätzt er. Für diese Kunden sei der Kaffee zehn Cent billiger.

