vor 24 Min.

Die Stadt sucht ein Christkindl

Ende November beginnt der Christkindlmarkt in Landsberg. Bewerberinnen können sich ab sofort bei der Stadt bewerben.

Von Gerald Modlinger

Die Stadt Landsberg und die VR-Bank Landsberg-Ammersee haben wieder einen himmlischen Job zu vergeben: Gesucht wird das Landsberger Christkindl 2018.

Das Landsberger Christkindl sollte die Weihnachtszeit mit ihren stimmungsvollen Lichtern, dem Duft nach Lebkuchen und festliche Musik lieben. Es sollte offen auf Menschen zugehen können, charmant und kinderlieb, zwischen 16 und 18 Jahre alt und aus Landsberg sein: So lautet die Stellenbeschreibung, die die Stadt jetzt veröffentlicht hat.

Autogramme sind gefragt

Als strahlende Attraktion wird es den Christkindlmarkt am Freitag, 30. November, feierlich eröffnen und im festlichen Kleid Kinderaugen zum Leuchten bringen. Während des Christkindlmarktes wird es den kleinsten Besuchern mit Rat und Tat, zum Beispiel beim Schreiben des Wunschzettels, zur Seite stehen. Außerdem wird es viele Hände schütteln und auch mal ein Autogramm schreiben. Begleitet wird das Landsberger Christkindl immer von einer Engelschar.

Wer sich für den himmlischen Job interessiert, schickt eine formlose Bewerbung mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Schulbildung) und Foto bis spätestens 1. November an die Stadt Landsberg oder an christkind@landsberg.de. Für die Wahl des Christkindls werden die Bewerberinnen zu einem kurzen Kennenlerngespräch eingeladen.

Nach der Eröffnung des Markts hat das Christkind noch weitere Termine. An den Dienstagen, 4., 11. und 18. Dezember, ab 17 Uhr für Audienzen im Christkindlhäusl und am Sonntag, 23. Dezember, ab 19 Uhr zum Schluss des Markts.

