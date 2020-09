00:31 Uhr

Die Stadt will mehr Elektroautos

Die Landsberger sollen neue Wege gehen und auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umsteigen. Welche Anreize gesetzt werden und wo es bald neue Ladesäulen gibt

Von Thomas Wunder

Auch im Landkreis nimmt die Zahl der Elektrofahrzeuge stetig zu. Derzeit gibt es 619 zugelassene Elektroautos zwischen Ammersee und Lech. Doch im Vergleich zur Gesamtzahl an zugelassenen Fahrzeugen (124513) ist deren Anteil gering. Die Zahl der Elektroautos zu erhöhen, ist daher auch das Ziel der Stadt Landsberg. Wie das gehen kann, darüber referierte Dr. Isabella Geis in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats.

Die Mitarbeiterin des Frankfurter Büros q_perior stellte das von der Stadt beauftragte Elektromobilitätskonzept vor, das gemeinsam mit dem Geh- und Radwegekonzept in den Verkehrsentwicklungsplan einfließen soll. Geis informierte über die Rahmenbedingungen, Trends und Entwicklungen, erstellte eine Ist- sowie eine Bedarfsanalyse und bewertete mögliche neue Standorte im Stadtgebiet.

Aktuell gibt es in Landsberg 14 öffentlich zugängliche Ladestationen, vor allem auf den Flächen von Autohäusern und Energieversorgern sowie entlang der Autobahn. Isabella Geis und ihre Kollegen haben 25 neue Standorte gefunden, die nicht nur im öffentlichen Raum liegen. Als Beispiele nannte sie die Parkgaragen, das Klinikum und die Schulen. Die Stadt müsse nicht nur Vorbild sein und ihren Fuhrpark umstellen, sondern auch als Koordinator auftreten. „Wir als Stadt sind gefordert“, sagte Stadtrat Hubert Schlee ( CSU), selbst Fahrer eines Elektroautos. Für Zweiten Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) ist es wichtig, Ladestationen künftig auch in Wohngebieten aufzustellen. „Es wird immer dichter gebaut und nicht jeder hat die Möglichkeit, sein Auto in der Garage zu laden.“

Mit gutem Beispiel vorangehen möchte das Landratsamt, das für rund 40000 Euro auf dem Parkplatz vor der Zulassungsstelle zwei Ladesäulen mit zwei Ladepunkten errichten möchte. Die vier benötigten Stellplätze sind im Eigentum der Stadt, die mit der Herausnahme der kostenpflichtigen Parkplätze rund 5400 Euro im Jahr verlieren würde. Daher wollte Petra Ruffing (CSU), dass dort weiterhin Parkgebühren erhoben werden sollen. Ihr Antrag scheiterte mit 5:8-Stimmen.

Stattdessen wurde beschlossen, dass die Ladesäulen aufgestellt werden dürfen und auf den vier Stellplätzen für die Zeit des Ladevorgangs (zwei Stunden) keine Parkgebühren fällig werden. Damit kamen die Ausschussmitglieder einer Forderung von Referentin Isabella Geis und Stadtrat Jonas Pioch (Landsberger Mitte) nach, Anreize für Fahrer von Elektroautos zu setzen.

Elektromobilität soll auch im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach eine wichtige Rolle spielen. Laut Pressemeldung der Stadt plant der Investor ehret+klein auf dem Gelände eine Sharingflotte bestehend aus E-Autos, E-Bikes und E-Cargo (Lastenräder) mit entsprechender Lade- und Verleihinfrastruktur zu installieren. Ob und wieweit dadurch Stellplätze auf Dauer eingespart werden können, sei noch zu prüfen.

Die Stadtwerke haben ihre bisherigen Lademöglichkeiten vor dem Kundencenter in der Epfenhauser Straße und in der Tiefgarage Lechstraße gegen neue Ladelösungen ausgetauscht. Außerdem gibt es nun eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz Waitzinger Wiese, teilt das Kommunalunternehmen mit. Die Ladesäulen (Kundencenter und Parkplatz Waitzinger Wiese) verfügen über zwei Ladepunkte mit einer Ladeleistung von je 22 Kilowatt. Die neue Wallbox in der Tiefgarage Lechstraße hat zwei Ladepunkte mit einer Ladeleistung von je elf Kilowatt. Die neuen Lademöglichkeiten sind ab sofort benutzbar.

