Die Suche nach der weihnachtlichen Stimmung in Corona-Zeiten

Plus Wegen der Corona-Pandemie kommt wenig Weihnachtsstimmung auf. Doch es gibt in der Region Landsberg gute Angebote, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Es sind keine zwei Wochen mehr bis Heiligabend. Doch wegen der Corona-Pandemie ist dieses Jahr vieles anders und erschwert es einem, in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Das gemütliche Treffen mit Freunden auf einen Glühwein gibt es nicht, weil Weihnachtsmärkte abgesagt worden sind. Und das Kaufen der Geschenke ist auch mit Hindernissen verbunden, weil derzeit nur eine begrenzte Zahl an Kunden in die Geschäfte hinein darf. Angesichts der steigenden Infektionszahlen – auch im Landkreis Landsberg – sind diese Maßnahmen geboten, unter solchen Voraussetzungen allerdings in Weihnachtsstimmung zu kommen, fällt schwer.

Ersatz für das Fitnessstudio

Immerhin, den eigenen Christbaum darf man in diesem Jahr noch selber schlagen. Das vertreibt die trüben Gedanken für eine gewisse Zeit und man betätigt sich gleich noch ein wenig sportlich. In Zeiten geschlossener Fitnessstudios muss man jede Gelegenheit nutzen. Und überhaupt ist so ein Baum, den man selbst ausgesucht, umgesägt, im Wohnzimmer aufgestellt und geschmückt hat, doch das Schönste, was es gibt, oder?

Großes Lob verdient die Aktion von Martina Pischel aus Hurlach, die auf die coronabedingten Einschränkungen reagiert hat und heuer als Weihnachtsengel to go – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln – unterwegs ist. Sie besucht unter anderem Kindertagesstätten, Seniorenheime und auch sterbenskranke Menschen. Es ist in diesen Zeiten ein besonders wertvoller Beitrag für das Gemeinschaftsgefühl und es kommt dabei garantiert Weihnachtsstimmung auf. Wer aktuell noch auf der Suche danach ist, für den gibt es eine gute Nachricht: Die Hurlacherin hat noch freie Termine.

