16:08 Uhr

Die Ufermauer in Schondorf wird deutlich teurer

Plus In Schondorf wird heuer viel Geld investiert. Neben der Sanierung der Sporthalle und der Ufermauer unter anderem in verschiedene Straßen im Ort.

Von Renate Greil

Das Hagelunwetter an Pfingsten vergangenen Jahres wirkt auch bei den aktuellen Finanzplanungen der Gemeinde Schondorf noch nach. Denn das bei dem Unwetter beschädigte Dach der Sporthalle muss saniert werden. Deutlich teurer wird eine andere Sanierungsmaßnahme, und auch sonst wird heuer kräftig Geld ausgegeben.

Bis kurz vor Beginn war offen, ob die Gemeinderatssitzung überhaupt starten könne, da einige Gemeinderäte krankheitsbedingt fehlten. Zweiter Bürgermeister Martin Wagner , der für den erkrankten Bürgermeister Alexander Herrmann die jüngste Gemeinderatssitzung leitete, nahm aufgrund dieser Situation die beiden Punkte Standortsuche für den sozialen Wohnungsbau und Standortauswahl für eine neue Urnengemeinschaftsanlage von der Tagesordnung. Kämmerer Andreas Hanel stellte die Haushaltsplanung für dieses Jahr vor, die im Finanzausschuss schon vorberaten worden war. Aufgrund der hohen Rücklage mit 8,5 Millionen Euro aus dem Grundstücksverkauf Prixgelände Ende 2018 sollen heuer in Schondorf einige Projekte angepackt werden. Mehr Geld über Einkommen- und Gewerbesteuer Im Verwaltungshaushalt könne sich die Gemeinde über eine höhere Schlüsselzuweisung in Höhe von gut 450.000 Euro (2019 rund 404.000 Euro) freuen. Etwas mehr gebe es auch bei der Einkommensteuerbeteiligung mit 3,285 Millionen Euro (3,24 Millionen Euro) sowie bei der Gewerbesteuer mit 1,3 Millionen Euro. Hier nahm die Gemeinde, so Kämmerer Andreas Hanel , im vergangenen Jahr aufgrund von größeren Steuernachzahlungen knapp 500.000 Euro mehr ein. Aus der Grundsteuer B kommen 571.000 Euro. Auch der Grunderwerbsteueranteil trägt mit kalkulierten 200000 Euro (2019: 263.800 Euro) zum Haushalt bei. An Ausgaben stehen die Kreisumlage mit knapp 2,4 Millionen Euro und die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit 783.550 Euro an. Zum Vermögenshaushalt werden 208.650 Euro (2019: 1,28 Millionen Euro) zugeführt. Gestiegen sind die Personalkosten, da vom Gemeinderat Großraum- und Arbeitszulagen beschlossen wurden. Die Gemeinde beschäftigt 78 Mitarbeiter. Beim gemeindeeigenen Kindergarten steigen die Personalkosten beispielsweise auf 1,225 Millionen Euro (1,073 Millionen Euro). Steigen wird auch der Etat für Heimatpflege auf 39.300 Euro (33.500 Euro). Wie Helga Gall ( GAL ) ausführte, soll die freundschaftliche Beziehung mit dem italienischen Boves weiter gefestigt werden. Neubau von Kindergarten und Hort Im Vermögenshaushalt wird kräftig investiert. So sind für den Bereich Feuerwehr mit Fahrzeuganschaffungen 250.000 Euro eingeplant. Für den Umbau des Rathauses sind 100.000 Euro und für Schule und Hort 150.000 Euro vorgesehen. Im Bereich Kindergarten und Hort gibt es Überlegungen für Neubauten, hier sind 120.000 Euro für die Planungen vorgesehen. Der TSV Schondorf benötigt ein Darlehen, in Höhe von 75.000 Euro. Die Sporthalle der Gemeinde, die durch den Hagel an Pfingsten vor allem am Dach beschädigt wurde, wird saniert und auf das Dach soll eine Fotovoltaikanlage kommen. Dafür rechnet die Gemeinde mit Ausgaben von 250.000 Euro. Etwa dreimal so teuer wird es bei der Sanierung der Ufermauer in den Schondorfer Seeanlagen. Für die schon lange anstehenden Arbeiten sind nun rund 750.000 Euro eingeplant. Für den Bereich Bauhof sind 300.000 Euro eingestellt. Welche Straßen saniert werden sollen Einiges vor hat die Gemeinde auch bei den gemeindeeigenen Straßen. Für die Ringstraße sind 415.000 Euro vorgesehen, für die Bahnhofstraße sind es 250.000 Euro und beim Seeberg 150.000 Euro. Für das Prixgelände sind 70.000 Euro für den Straßenbau eingeplant, außerdem sind für die Baumaßnahmen am Mühlaugraben etwa 150.000 Euro fällig. Die Untersuchungen der Staatsstraße im Ortskern kosten 90.000 Euro. Weitere Ausbauten sind für die Pfitznerstraße, den Lohmannweg, An der Point sowie den Weingartenweg vorgesehen. Insgesamt steigen die geplanten Ausgaben für den Straßen- und Wohnungsbau und Verkehr auf 1,6 Millionen Euro (175.300 Euro). Keine Beanstandungen hatte die örtliche Rechnungsprüfung für die Jahresrechnung 2019. Laut Kämmerer Andreas Hanel hat sich das Haushaltsjahr „erfreulicher als erwartet“ gestaltet. Viele Darlehen seien zurückgezahlt worden. Zum Jahresende habe sich die Pro-Kopf-Verschuldung von 1400 Euro auf 729,76 Euro je Einwohner halbiert. Auch ein Grundstück sei angekauft worden. Die Jahresrechnung wurde einstimmig festgestellt. Allerdings konnte die Entlastung nicht ausgesprochen werden, da eine Gemeinderätin befangen ist, und bei acht Stimmen keine Beschlussfassung möglich war. Dieser Beschluss wird nachgeholt.

