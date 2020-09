10:57 Uhr

Die Uttinger Kirchengemeinde hat wieder einen Vikar

Plus Heiko Timm verstärkt das Team der evangelischen Kirchengemeinde in Utting. Dabei soll er die Aufgaben eines Pfarrers kennenlernen. Er bringt auch Erfahrungen aus dem Ausland mit.

Von Frauke Vangierdegom

Heiko Timm ist 36 Jahre alt, verheiratet und werdender Vater. Am 1. September hat er seine Ausbildung in Utting begonnen, am 20. September wird er offiziell in sein neues Aufgabengebiet eingeführt. Heiko Timm ist, nach Jahren der Vakanz, Vikar in der evangelischen Kirchengemeinde in Utting.

In Elmshorn geboren, sei er schon sehr früh kirchlich sozialisiert worden, wie Timm im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt erzählt. „Ich habe das kirchliche Umfeld, in dem ich groß geworden bin, immer sehr genossen, auch als Jugendlicher und junger Erwachsener.“ Zu dieser Zeit, die er in der kleinen Stadt etwa 40 Kilometer nordwestlich von Hamburg verbrachte, sei ihm immer klarer geworden, dass es „eine hauptamtliche Person braucht, die Menschen Gott näherbringt“, wie er selbst sagt. „Außerdem wurde mir immer wieder zugetragen, dass ich das Talent dazu hätte“, ergänzt Timm, der jetzt mit seiner Frau Lydia in Utting wohnt.

Aber zunächst schlug Timm einen ganz anderen Weg ein und studierte Musikwissenschaften. „Woher meine Begeisterung für die Musik kommt, weiß ich gar nicht so genau.“ Er habe schon früh Gitarre spielen gelernt und sei mit verschiedenen Bands unterwegs gewesen. Diese Leidenschaft hat Heiko Timm übrigens bis heute nicht verloren. Ihm schwebt in seinem neuen Wirkungsbereich in Utting vor, wieder eine Band ins Leben zu rufen.

Promovieren oder doch Theologe werden?

Doch zurück zu Timms Lebensweg. Nach Abschluss seines Studiums der Musikwissenschaften sei er an einem Scheideweg gestanden: Entweder die Promotion zu Ende bringen oder doch dem Drang nachgeben, Theologe werden zu wollen. „Die berufliche Perspektive meiner Frau und der damit verbundene Umzug nach München waren mit ausschlaggebend für den Wandel“, erinnert sich Timm. 2013 nahm er sein Theologiestudium auf, das er heuer im August abgeschlossen hat. Zwischenzeitlich gab es eine Lebensphase in Kanada, bevor das Ehepaar 2018 nach Bayern zog.

„Ich fühle mich in Utting sehr wohl“, sagt Timm. Dabei konnte er sich den Ort, an dem er seine Vikariatszeit verbringen möchte, nicht selbst aussuchen. „Man kann Wünsche äußern, aber wohin es einen verschlägt, entscheiden andere“, erklärt Timm das Prozedere. Zweieinhalb Jahre werden Utting und der Ammersee nun das neue Zuhause von Lydia und Heiko Timm sein, die im Oktober ihr erstes Kind erwarten. Was danach kommt, darüber mache er sich überhaupt noch keine Gedanken. Es schrecke ihn aber auch nicht, zu wissen, dass Utting wohl nicht mehr als ein Zuhause auf Zeit sein wird. „Ich bin Wechsel gewohnt und kann mich gut auf Neues einlassen“, betont der Vikar, der am 20. September offiziell in sein Aufgabengebiet eingeführt wird.

Schritt für Schritt lernt ein Vikar alle Aufgaben eines Pfarrers kennen

Zusammen mit seiner Mentorin, der evangelischen Pfarrerin Alexandra Eberhardt, hat Timm bereits einen Segnungsgottesdienst gehalten und am Konfirmandentag mitgearbeitet. Schritt für Schritt werde er in die Aufgaben eines evangelischen Pfarrers eingeführt, beschreibt Heiko Timm seinen beruflichen Alltag der nächsten Wochen und Monate.

Dass sein Amtsantritt in die Corona-Zeit gefallen ist, stört den 36-Jährigen weniger. „Es ist schon ungewohnt, nicht wie sonst auf die Menschen zugehen zu können und ihnen die Hand zu reichen“, sagt er. „Auch im Schulgottesdienst ist es gewöhnungsbedürftig gewesen, die Kinder so weit auseinander sitzen zu sehen“, fügt er an.

Für die kommenden zweieinhalb Jahre habe er sich vorgenommen, seine Erfahrungen, die er in der Kirchengemeinde in Kanada gesammelt habe, in der evangelischen Gemeinde in Utting einzubringen. „Und ich möchte die Musik in der Kirche etablieren, am liebsten mit einer eigenen Band oder Musikgruppe“, ergänzt er und verrät, dass er bis heute begeisterter Gitarrist ist. „Am liebsten spiele ich elektrisch, Rock, Blues und Jazz. Da kann es auch schon mal ein bisschen lauter werden.“

Am Sonntag wird der Vikar in sein Amt eingeführt

Übrigens: Letztmals wurde am 4. März 2007 in Utting ein Vikar in sein Amt eingeführt. Damals war es André Heinrich aus Göttingen.

Am Sonntag, 20. September, wird Heiko Timm ab 10.45 Uhr in der Christuskirche in Utting offiziell in sein Amt bei der evangelischen Kirchengemeinde am Ammersee-Westufer eingeführt. Den Gottesdienst hält seine Mentorin Alexandra Eberhardt. Predigen wird Heiko Timm selbst, über den Inhalt seiner Predigt will er im Vorfeld nichts verraten.

