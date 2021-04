vor 33 Min.

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee wächst trotz Corona

Plus Die Vorstände der VR-Bank Landsberg-Ammersee sind auch in der Corona-Krise zufrieden mit der Entwicklung. Kritik üben sie jedoch an der Bafin.

Von Dominik Stenzel

Bei einem Pressetermin hat die VR-Bank Landsberg-Ammersee ihre Bilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Die Zeichen stehen auf Wachstum – im LT-Gespräch zeigte sich der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg erfreut. Kritik äußerte er unterdessen am Gebaren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Trotz Corona sei 2020 für die VR-Bank Landsberg-Ammersee ein erfolgreiches Jahr gewesen, sagte Stefan Jörg. „Wir sind in einigen Bereichen schneller gewachsen als der Markt.“ In den vorläufigen Bilanzzahlen (Stand 31. Dezember 2020) findet sich eine Bilanzsumme von 1,005 Milliarden Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 8,6 Prozent bedeutet. Die Kundeneinlagen sind auf 838 Millionen Euro gestiegen – und damit laut Stefan Jörg fast ein bisschen zu schnell. „Es wäre besser, wenn die Kunden ihr Geld nicht nur auf dem Konto parken, sondern auf mehrere Anlageklassen verteilen, um Negativzinsen zu verhindern.“ Die Bank komme momentan mit den Beratungen aber kaum noch hinterher: Da die Menschen momentan wegen der Pandemie weniger ausgeben, werde die Bank mit Geld „geflutet“. Neukredite über 132 Millionen Euro Die Summe der Ausleihungen betrug zum Ende des vergangenen Jahres 587 Millionen Euro. Laut Bilanz vergab die VR-Bank Neukredite über 132 Millionen Euro an 1041 Kunden. Der VR-Bank-Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg (links) und sein Kollege Martin Egger. Foto: Julian Leitenstorfer Wie berichtet, kann die VR-Bank Landsberg-Ammersee mittlerweile nicht mehr von ihrem Kerngeschäft leben – und setzt deswegen auch auf andere Bereiche. Das zeigt sich auch daran, dass im vergangenen Jahr 78 Immobilien vermittelt wurden, was gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 35 Prozent bedeutet. Insgesamt hat die VR-Bank, die 174 Mitarbeiter (zehn Auszubildende) beschäftigt, rund 35500 Kunden und knapp 18800 Mitglieder. Gegenüber 2019 sind 399 Mitglieder hinzugekommen. VR-Bank zahlt Dividenden in Höhe von drei Prozent aus Ihnen wurden 2020 Dividenden in Höhe von drei Prozent ausgezahlt – und das, obwohl die Bafin zuvor Dividendenauszahlungen verboten hatte. „Die Bafin macht mittlerweile Dinge, die ausschließlich dem Gesetzgeber zustehen. Sie muss zurück ins rechtsstaatliche Korsett“, sagte Stefan Jörg. Schließlich wurde die Finanzaufsichtsbehörde „zurückgepfiffen“ – der Vorstandsvorsitzende begrüßt das. „Wir haben uns mit Erfolg gewehrt. Es ist ganz wichtig, ein Stück des Gewinns an unsere Kapitalgeber weiterzugeben.“ Lesen Sie dazu auch: VR-Bank mit weiterem Standort in der Landsberger Innenstadt

