vor 42 Min.

Die Vergangenheit und ein Umbruch

Von 24. April bis 1. Mai ist ein großes Programm geplant. Junge Leute im Mittelpunkt

Von Ludwig Herold

Mit einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen begeht der Verein „Gedenken in Kaufering“ zusammen mit der Bürgervereinigung Landsberg vom 24. April bis 1. Mai die Gedenkwoche 2018. Tyll-Patrick Albrecht, der als Vorsitzender des Gedenkvereins ein inhaltsreiches Programm organisiert hat, freut sich, dass er dazu neben Zeitzeugen, die hier 1944/45 Zwangsarbeit leisten mussten, auch Enkel und Urenkel der Überlebenden begrüßen kann.

Sein Anliegen, das Albrecht in einem vorab anberaumten Pressegespräch formulierte, weist indes nicht nur über ein Gedenken in Kaufering hinaus, sondern hat dabei vor allem die junge Generation im Blick. „Da die Zeitzeugen immer weniger werden, müssen wir einen Umbruch finden“, betonte er. „Unser Augenmerk gilt deshalb dieses Jahr der Jugend.“ Seine Hoffnung sei nämlich, „mehr zu machen, das heißt, Wege zu finden, einen solchen Austausch mit der Jugend auch weiterhin durchzuführen“.

Auch Lisa Wehrmann, die Zweite Vorsitzende des Gedenkvereins, rückte dieses Ziel in den Mittelpunkt: „Ich finde es ganz wichtig, dass die Jungen miteinander Freundschaften schließen und die gemeinsamen Beziehungen weiter pflegen.“ Denn nur so könne die junge Generation die Vergangenheit kennenlernen.

Ergänzend fügte Albrecht hinzu: „Wenn wir das Miteinander weiterentwickeln wollen, müssen wir weg von dem Kauferinger Gedenken. Denn die KZ-Außenlager befinden sich im ganzen Landkreis. Auch wenn die Zwangsarbeiter 1944 hier in Kaufering angekommen sind, so betrifft es den ganzen Landkreis Landsberg.“ Er sei deshalb Landrat Thomas Eichinger sehr dankbar, den Abschlussabend der Gedenkwoche als Gastgeber im Landratsamt durchzuführen. Bereits davor gebe es im Historischen Rathausfestsaal in Landsberg eine Kulturveranstaltung.

Der Grund: Aus Anlass des Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Landsberg-Kaufering findet hier ein Konzert der Wiener Künstler Ethel Merhaut und Bela Koreny statt. Tyll-Patrick Albrecht sagt dazu: „Das ist keine öffentliche Veranstaltung der Stadt, sondern der Bürgervereinigung.“