21.08.2018

Die Volkshochschule blickt nach Amerika

Beim Studium generale geht es in den nächsten Monaten um die USA und Donald Trump. Mit der Landtagswahl und dem Gedenkjahr an die 68er stehen auch andere politische Themen auf dem Programm

Das Programm der Volkshochschule (vhs) Landsberg ist ab 21. August online. Das gedruckte Programmheft mit den Programmbereichen Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur, Gesellschaft und Junge vhs erscheint Anfang September und wird im gesamten Landkreis ausgelegt, teilt die Stadt jetzt mit.

Im Programmbereich Gesellschaft hat die vhs mit dem Studium generale wieder eine Veranstaltungsreihe zu einem Thema geplant, das derzeit in ganz Europa viele Fragen aufwirft: „Amerika“. In den acht Veranstaltungen, die von Oktober bis Februar aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen unterschiedliche Aspekte des amerikanischen Kontinents beleuchten, wird es auch, aber bewusst nicht nur um die USA gehen. Den Anfang macht dennoch der Historiker Dr. Andreas Etges vom Amerika-Institut der LMU München mit seinem Vortrag zum Thema „Donald Trump und die (Un)Vereinigten Staaten von Amerika“. Es geht außerdem um die amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert, die Bedeutung von Waffen in den USA, die indianischen Zivilisationen Lateinamerikas sowie um die Militärdiktaturen in der Südhälfte des Kontinents. Und Sonia Fischer lässt Johnny Cashs Stationierungszeit von 1951 bis 1954 Revue passieren unter dem Titel „Die Amerikaner in Landsberg“.

Anfang Oktober können sich Interessierte zur Landtagswahl in einer Informationsveranstaltung einen Überblick über die Positionen der Parteien zu aktuellen politischen Themen verschaffen. Außerdem hat die vhs im Bereich der politischen Bildung die Wanderausstellung „Freiheit und ich“ im Programm, die zum bayerischen Verfassungsjubiläum einen Monat lang im Foyer des Historischen Rathauses zu sehen sein und am Montag, 5. November, von Altoberbürgermeister Franz-Xaver Rößle und Bürgermeister Axel Flörke feierlich eröffnet wird.

Anlässlich des 50. Jubiläums der 68er-Bewegung gibt es Anfang Oktober unter dem Titel „1968“ eine Lesung von Ulrich Enzensberger, Buchautor, Zeitzeuge und Mitbegründer der berühmten Kommune 1.

Und schließlich untersucht Lothar Heusohn am 8. November im Vortrag „Die Macht der Bilder in der Politik“, wie viel Wahrheit in den Bildern steckt, die uns täglich als Wirklichkeit präsentiert werden.

Mit interkultureller Kompetenz für alle, die mit Menschen aus anderen Ländern zu tun haben, beschäftigt sich ein Workshop im Januar 2019. Auch die „Digitalisierung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft“ wird in verschiedenen Veranstaltungen Thema sein, unter anderem in einer Autorenlesung mit Theresa Hannig. Sie liest am 9. November in der Stadtbibliothek aus ihrem Roman „Die Optimierer“, in dem es um eine zukünftige Gesellschaft geht, in der alle Bürger rund um die Uhr überwacht werden mit dem Ziel, eine sogenannte „Optimalwohlökonomie“ zu erschaffen. Nach der Lesung kann mit der Autorin diskutiert werden.

Damit die Orientierung im Programmheft leichter fällt, werden erstmals auch die rund 40 Exkursionen, Führungen und Ausstellungsbesuche für Alt und Jung in einem eigenen Veranstaltungskalender am Anfang des Heftes und im Internet aufgeführt. (lt)

Für alle Exkursionen und Führungen – sowie für alle anderen Veranstaltungen der vhs mit Ausnahme der Vortragskartenreihe – ist eine Anmeldung erforderlich. Anmelden kann man sich im Büro der Volkshochschule, per E-Mail unter vhs@landsberg.de, telefonisch unter 08191/128-111 oder 128-112 und im Internet unter www.vhs-landsberg.de.

