Die Weiler Finanzen liegen bald brach

Plus Einige Millionenprojekte stehen in der Großgemeinde Weil in diesem und den nächsten Jahren an. Das reißt ein ziemlich tiefes Loch in den Etat der Kommune.

Haushaltsberatungen in Corona-Zeiten haben ihre ganz besondere Prägung. Das zeigte sich schon im äußeren Rahmen. Der Gemeinderat Weil tagte in der Turnhalle, jedes Ratsmitglied saß am eigenen Tisch, sodass die vorgeschriebenen Abstände auch eingehalten werden konnten. „Wir brauchen die Beschlüsse, um entscheiden zu können“, sagte Bürgermeister Christian Bolz dazu und verwies im Gespräch mit dem LT auch auf finanzielle Unwägbarkeiten, die ihren Einfluss auf den Gemeindeetat haben – beispielsweise am Gewerbesteueraufkommen und eventuell ausbleibenden Vorauszahlungen. „Wir haben deshalb in unserem Haushalt die Einnahmen defensiv kalkuliert.“

Etwa 5,9 Millionen Euro an Ausgaben listet das Investitionsprogramm für das laufende Jahr. Und bis ins Jahr 2023 sind in Summe gut 17 Millionen Euro an investiven Ausgaben vorgesehen. „Unsere Investments ins Feuerwehrwesen, Wasserversorgung sowie Bauplätze und Kindergartenneubau haben oberste Priorität“, sagte Bolz. Das werde sich aber im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nicht ohne Neuverschuldung realisieren lassen. So sei durch eine notwendige Kreditaufnahme von 1,9 Millionen Euro mit einem Schuldenanstieg auf rund 4,14 Millionen Euro zu rechnen (Stand 1. Januar 2020: 2,5 Millionen Euro). Bolz betrachtet diese Investitionen in die Pflichtaufgaben für die Gemeinschaft als „notwendig und nachhaltig“.

Der Betrieb im Kindergarten soll nächstes Jahr starten

Kindergarten Mit dem Neubau der Kindertagesstätte an der Hochstraße soll in den nächsten Wochen begonnen werden. Ziel sei es, so der Bürgermeister, das Gebäude bis zum Ende des Jahres winterfest zu bekommen. 3,12 Millionen Euro sind in diesem Jahr für dieses Projekt vorgesehen. Der Finanzplan weist bis 2022 Gesamtkosten von knapp 5,4 Millionen Euro aus. Die staatliche Förderung wird auf insgesamt 1,9 Millionen Euro beziffert, wovon in diesem Jahr etwa 735.000 Euro zufließen sollen.

Ohne dass derzeit ein konkreter Termin benannt werden kann, soll aber im Kindergartenjahr 2021/2022 der Betreuungsbetrieb in der neuen Kindertagesstätte aufgenommen werden. Der Bau einer dritten Kindertagesstätte, neben dem Kindergarten Spatzennest in Weil und Sonnenschein in Schwabhausen, wird aufgrund einer Bedarfsuntersuchung als „dringend erforderlich“ eingestuft. Insgesamt fünf Krippen- und Kindergartengruppen werden in dem Neubau auf der südlichen Hälfte des rund 6000 Quadratmeter großen Eckgrundstückes Hochstraße/Mitterweg Platz finden.

Feuerwehrwesen Neben der Jahresbeschaffung für die sechs Ortsteilfeuerwehren (60.000 Euro) stehen auch Sanierungsmaßnahmen des Feuerwehrhauses in Schwabhausen (11.000 Euro) sowie die Ausstattung der Feuerwehrhalle in Geretshausen (171.000 Euro) auf der Agenda. Die Beschaffungsverfahren der Einsatzfahrzeuge für Weil, Schwabhausen und Geretshausen laufen. Dafür sind im laufenden Jahr 350.000 Euro eingestellt. Insgesamt wird bis 2022 mit Kosten von 985.000 Euro für die Fahrzeuge kalkuliert. Die Gesamtfördersumme wird auf gut 220.000 Euro beziffert. Für das neue Feuerwehrhaus in Weil, das auf dem nördlichen Teil des Eckgrundstückes Hochstraße/Mitterweg Platz finden wird, sind für das laufende Jahr Planungskosten von 50.000 Euro eingestellt. Das Investitionsprogramm weist bis 2023 Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro aus. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein.

Auch in den Brandschutz wird eifrig investiert

Bauland Die Baugebiete „Wolfgangstraße II“ in Weil und „Am Bergfeld“ in Petzenhausen befinden sich laut Bürgermeister Bolz im Bau beziehungsweise in der Fertigstellung. Für das Baugebiet „Krautgartenstraße II in Schwabhausen sei bereits ein Grundstück erworben worden. In den kommenden Jahren sollen in mehreren Ortsteilen neue Bau- und Gewerbegebiete erschlossen werden.

Wasserversorgung Die Integration der Brunnen Schwabhausen in die Pöringer Gruppe sei beschlossene Sache. Mit der Realisierung des Anschlusses wird ab 2020 gerechnet. Daneben werden Arbeiten am Ortsnetz in Weil mit den Baugebieten Wolfgangstraße II und Hochstraße I sowie Verbesserungen des Ortsnetzes in Pestenacker fällig. Dafür sind im Haushalt rund 468.000 Euro vorgesehen.

Die Kämmerin spricht von einer angespannten Finanzlage

Den Haushaltsplan für das laufende Jahr mit einem Gesamtvolumen von 17,4 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben erläuterte Kämmerin Gabriele Notz im Detail. „Die Finanzlage der Gemeinde ist angespannt“, so die Kämmerin und begründete dies unter anderem mit der Entwicklung des Schuldenstandes. Auch in den kommenden Jahren müssten Kredite für die geplanten Investitionen aufgenommen werden, zudem sei die allgemeine Rücklage bis auf die Mindestsumme aufgebraucht worden.

Trotzdem könne dieses Jahr ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. „Die Gemeinde muss im Interesse einer Haushaltskonsolidierung sparsam wirtschaften und die Ausgaben weitestgehend auf die Pflichtausgaben beschränken“, so Notz zusammenfassend.