19:01 Uhr

Die „Weiße Tafel“ in Dießen fällt heuer aus

Uschi Wacke hat die Veranstaltung in Dießen in den vergangenen Jahren organisiert. Doch es findet sich niemand, der die Aufgabe übernimmt. Wie es jetzt weitergeht.

Von Uschi Nagl

Wie ein weißes Band zog sich die ganz in weiß eingedeckte lange Tafel, an der jeder Platz nehmen durfte, um zu schlemmen und mit seinen Mitmenschen ins Gespräch zu kommen, stets im August von der Mühlstraße bis hinunter zum Untermüllerplatz in Dießen. Heuer wird die „Weiße Tafel“ allerdings nicht stattfinden. Warum, das erklärte Uschi Wacke, die Vorsitzende des Bunds der Selbstständigen, bei der Mitgliederversammlung.

Es sei einfach niemand da, der sich um die Organisation kümmern könnte, sagte Uschi Wacke, die dies in den vergangenen beiden Jahren federführend getan hatte. In manchen Wochen sei sie 20 bis 25 Stunden ehrenamtlich für den Gewerbeverband im Einsatz, Ende vergangenen Jahres sei sie schließlich an ihre Grenzen gestoßen. Daraufhin habe sie den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt, dass sie bei den heuer anstehenden Neuwahlen nicht mehr kandidieren werde.

Die Hoffnung auf neue Unterstützer

Das Vorstandsteam habe daraufhin seinerseits angekündigt, gemeinsam mit ihr zurückzutreten. Es sei jedoch unklug, dies jetzt zu tun, wo der alljährliche Veranstaltungsmarathon unmittelbar vor der Türe stehe. Deshalb habe der Regionalverband Oberbayern, bei der Sitzung vertreten durch Geschäftsführer Uwe Jennerwein angeregt, die Neuwahlen auf Dezember zu verschieben, in der Hoffnung, dass sich neue Unterstützer finden, die sich im Vorstand als Beisitzer mit konkreten Aufgaben engagieren möchten.

Gesucht würden insbesondere Mitglieder, die die Homepage pflegen, sich in Sachen Öffentlichkeitsarbeit engagieren oder die Planung und Umsetzung der Veranstaltungen des Gewerbeverbands übernehmen wollen. Sollte dies eintreten, so Wacke, sei sie bereit, im Dezember für weitere zwei Jahre als Vorsitzende anzutreten. „Aber natürlich freuen wir uns auch über Bewerbungen für das Amt des Vorsitzenden“, fügte sie hinzu. Und vielleicht sei es sogar möglich, mit neuen Aktiven 2020 wieder eine „Weiße Tafel“ auf die Beine zu stellen.

Der Marktsonntag findet statt

Unterstützung, so Wacke, werde ganz aktuell auch für den 20. Marktsonntag am 15. September gesucht. Der Jubiläumsmarkt werde besonders schön werden, kündigte Wacke an. Die Anfrage der Fieranten sei groß, und sie gehe davon aus, dass es wie im vergangenen Jahr 52 oder sogar mehr Stände geben werde. Auch beliebte Attraktionen, darunter die Verkehrswacht mit ihrem Verkehrssimulator, hätten ihr Mitmachen bereits angekündigt. Etwas Besonderes soll deshalb auch die Eröffnung des Marktes werden, zu der heuer die Präsidentin des Bunds der Selbstständigen, Gabriele Sehorz, erwartet wird. Da dürfe, so Wacke, natürlich auch ein kleiner Festzug vom Maibaum zum Untermüllerplatz nicht fehlen.

