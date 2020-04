vor 34 Min.

Die Wochenmärkte und Bauern profitieren von der Krise

Die Händler von Obst und Gemüse dürfen weiterhin ihre Waren auf Märkten anbieten. Einige Landwirte kommen mit dem Produzieren nicht hinterher. Ein Streifzug durch den Landkreis Landsberg.

Von Uschi Nagl und Stephanie Millonig

Trotz Coronakrise zeigt sich in der Dießener Markthalle am Bahnhof der Frühling von seiner schönsten Seite: An den Gemüseständen kann man Spargel, frische Radieschen, Portulak und vieles mehr aus regionalem Anbau erntefrisch erwerben. Auch während der Corona-Krise haben die Märkte in Dießen als Bestandteil der Grundversorgung weiterhin geöffnet.

Neben den frischen Waren aus der Region – auf dem Viktualienmarkt in der von-Eichendorff-Straße sind es fünf und in der Markthalle 13 Anbieter – haben beide Märkte eine weitere Gemeinsamkeit: Man hat sich auf die Krise eingestellt, davon zeugen große Transparente mit Verhaltensregeln. Essen und Getränke dürfen nicht mehr vor Ort konsumiert werden, die Kunden werden aufgefordert, reichlich Abstand zu halten, und nach dem Einkauf soll das Marktareal zügig verlassen werden.

In Zeiten der Coronakrise ist auf den Dießener Märkten einiges los. Allerdings sind die Abstände einzuhalten. Bild: Uschi Nagl

„Das klappt erstaunlich gut“, freut sich Peter Kaun junior. „Man geht sehr achtsam miteinander um.“ Außerdem sei ein Markt unter freiem Himmel, auf dem die Kunden die Waren nicht selbst anfassen, sondern vom Verkäufer gereicht bekommen. In den vergangenen Wochen konnte sich die Marktleute auf dem Viktualienmarkt sogar über ein Umsatzplus freuen. Was fehle, sei aber der kommunikative, soziale Aspekt. Auf dem Viktualienmarkt – wie auch in der Dießener Markthalle am Bahnhof – wurden sämtliche Stehtische und Sitzmöglichkeiten abgebaut. Doch das, hofft Kaun, sei lediglich ein temporäres Problem.

Bier von hier und mehr Fokus auf die Ernährung

So sieht es auch Ulla Wasner, Vorsitzende des Marktvereins Dießen. Sie ist verantwortlich für die Markthalle am Bahnhof. Von Kunden und Marktleuten werde nun noch mehr Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit gefordert, zum Lohn locke aber nach wie vor ein breites Angebot an Produkten. Zudem ist im Bereich vor der Markthalle auch Platz für Gaststände, erklärt Ulla Wasner.

Ein Angebot, das beispielsweise von Stefan Albrecht aus Schongau und Monika Reitinger wahrgenommen haben. Die Orthopädieschuhmachermeisterin aus Dießen bot, gegen eine Spende für eine Geburtsstation in Westafrika, selbst genähte Mundtücher an. Bierbrauer Albrecht, der für den Sommer bereits Bier für die Gastronomie in seiner Kleinbrauerei vorgebraut hat, freute sich, dass er seinen Gerstensaft in Dießen auf dem Markt verkaufen konnte, denn derzeit sind auch alle Gaststätten geschlossen. Ein hoffnungsvolles Resümee zieht auch Ulrike Albrecht vom Bioland-Gemüsestand: „Wir merken, dass unsere Kunden noch mehr auf gesunde Ernährung achten, und wir spüren ihre Wertschätzung.“ Wer Lebensmittel vorbestellen möchte, findet die Kontaktdaten im Internet.

Kartoffel aus der Region finden reißenden Absatz

Wer aber in der Landwirtschaft Saisonkräfte braucht, den trifft die Coronakrise hart. Anderseits erfährt gerade in dieser Zeit der Abschottung die heimische Landwirtschaft eine Aufwertung, wie der Kreisobmann des Bauernverbandes Johann Drexl bemerkt. „Das Verkaufsverhalten ändert sich, es wird mehr vor Ort gekauft. Die Kartoffeldirektvermarktung geht so gut, wie nie“, sagt Drexl aus eigener Erfahrung. Er hat jedoch gehört, dass es beim Fleisch einen Einbruch gibt. Vermutlich liege es daran, dass Wirtshäuser und Restaurants geschlossen seien.

„Ich hab den ganzen Laden voll.“ Manuela Dürr aus Schwifting hat nur ganz kurz Zeit für ein Interview. Die Nachfrage sei sehr groß, erzählt die Biobäuerin, auf deren Hof es einen Laden und Legehennen gibt. „Wir bringen die Eier nicht her.“ Und das obwohl die Dürrs im vergangenen Jahr einen neuen großen Stall für 7800 Hennen gebaut haben. Der Milchviehbauer Stefan Wild, der auf seinem Biohof in Hurlach die Milch auch zu Käse und Joghurt verarbeitet und diede nebst Fleisch aus der eigenen Ochsenmast vermarktet, berichtet von einer starken Nachfrage. Auch bei der stählernen Kuh, an der der Kunde Milch abholen könne.

Es wird derzeit weniger Fleisch nachgefragt

Ähnliche Erfahrungen machen auch die Magnus-Werkstätten Holzhausen mit ihrem Obst und Gemüse auf den Märkten, wie Margit Gottschalk, die für diesen Bereich zuständig ist, berichtet. „Wir haben viele Kunden auf den Wochenmärkten und auch der Biokisten-Service hat zugenommen.“ Der Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes, Thomas Kölbl, hofft, dass das Bewusstsein, dass heimische Nahrungsmittel wichtig seien, auch nach der Coronakrise bewahrt bleibt und die Wertschätzung bleibt.

