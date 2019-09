vor 37 Min.

Die Zahl der offenen Stellen geht zurück

Die Arbeitslosenzahl sinkt zwar, doch der Ausblick ist nicht so optimistisch

Auch im Landkreis Landsberg ist die Zahl der Arbeitslosen im September zurückgegangen. Die Erwerbslosenquote verringerte sich gegenüber August von 2,4 auf 2,2 Prozent – und anders als im Bundestrend liegt sie auch weiterhin unter dem Vorjahreswert von ebenfalls 2,4 Prozent. Aktuell waren im September 1434 Menschen als arbeitssuchend gemeldet, 114 weniger als im September 2018.

Diesen Arbeitssuchenden stehen 1096 gemeldete offene Stellen gegenüber, was einen Rückgang gegenüber dem Vormonat bedeutet, als 1139 Jobs unbesetzt waren. Die geringeren Arbeitslosenzahlen werden von der Agentur für Arbeit in Weilheim saisonal begründet. Anfang September seien viele Jugendliche nach Beendigung ihrer Ausbildung in Arbeit gekommen, erklärte dazu Agenturchef Michael Schankweiler. Der Bedarf an Fachkräften sei weiterhin groß. „Dennoch ist eine erhöhte Zurückhaltung bei der Meldung neuer Stellen spürbar“, wird Schankweiler im Monatsbericht zitiert: „In den kommenden Monaten bleibt abzuwarten, inwieweit sich die wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen auch in unserer Region bemerkbar machen.“

Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im September war in allen Landkreisen, die zum Agenturbezirk Weilheim gehören (neben Landsberg auch Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg und Weilheim-Schongau), erkennbar: Die Arbeitslosenquote beträgt in dieser Region 2,3 Prozent und liegt ebenfalls unter dem Wert von 2018. Im September waren in allen fünf Landkreisen 8672 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeit. 5540 Stellen waren zu besetzen, vor allem in den Bereichen Produktion, Gesundheit, Soziales, kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus sowie Verkehr, Logistik und Sicherheit. (lt)

