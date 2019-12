Die Zinnkünstlerin aus Apfeldorf

Plus Hedwig Daxenberger aus Apfeldorf hat viel von ihrem Vater gelernt. Ihre Produkte aus Zinn verkauft sie auf Märkten in der Region. Auf einen Termin freut sie sich besonders.

Silbern funkeln kunstvolle Sterne am klassisch rot-grünen Adventsgesteck. Die kleinen Kunstwerke aus Zinn sind im Hause Daxenberger-Töllner entstanden – in erster Linie zum Verkauf, aber auch für den eigenen Gebrauch. Das Zinngießer-Kunsthandwerk hat Hedwig Daxenberger von ihrem Vater, einem gebürtigen Dießener, übernommen. So wie er als Kind in einer Dießener Werkstatt das Zinngießen durch Beobachten und Mittun aufgesaugt hat, bekam auch sie als Kind das Handwerk von ihren Eltern übermittelt.

„Die Handgriffe sind mir in Fleisch und Blut übergegangen“, erzählt die 47-Jährige. Mit 18 Jahren entwarf Hedwig Daxenberger erste eigene Figuren. Sie graviert die Formen in Schiefer, bemalt die drei Zentimeter großen Figuren mit Ölfarben und fertigt damit sowie mit zugekauften Rohlingen Dioramen – dreidimensional aufgebaute Szenen in kleinen Kästen – mit selbst gemalten Hintergründen.

Wenn die Augen zu leuchten anfangen

Ihre Werke bietet sie beispielsweise auf dem Apfeldorfer Weihnachtsmarkt an, beim Advents- und Spanschachtelmarkt in Andechs oder auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg. Aufgrund der Terminüberschneidung betreut den dortigen Stand ihr Mann Gottfried, ein Vertriebsmann durch und durch. Er weiß zahlreiche Geschichten von seinen Begegnungen mit mal mehr, mal weniger Kaufwilligen zu erzählen. „Es ist stark mitzukriegen, wie die Augen zu leuchten anfangen“, sagt er. Mit den Märkten führt seine Frau eine Tradition ihrer in Herrsching lebenden Eltern fort. Sie boten jahrzehntelang auf verschiedenen Weihnachtsmärkten Christbaumschmuck und bereits Hedwigs Dioramen feil.

Die Schlittschuhläufer in dem Diorama sind eigene Entwürfe. Bild: Ulrike Reschke

Inzwischen hat Gottfried Töllner das Gießen der Sterne in den alten Formen von seinem Schwiegervater übernommen. Der 18-jährige Sohn des Ehepaars, Tilman, lötet die Reflektoren auf. Durch den Lichteinfall wirken diese plastisch wie Schmucksteine. Sie sind jedoch aus Zinn geprägt und werden teilweise auf der Innenseite bemalt. Am Christbaum machen sie sich gut in einer klassisch-altdeutschen Dekoration aber auch kombiniert mit modernen Kugeln in Pink und Türkis.

Hedwig Daxenberger fertigt auch Zinnschmuck mit Glitzer. Bild: Ulrike Reschke

Vor rund 15 Jahren zog die Familie von Stuttgart nach Apfeldorf. Erste Projekte der gelernten Rahmenbauerin und Diplomdesignerin Hedwig Daxenberger waren ein Baumhaus, eine Rutsche und ein Hühnerhaus im eigenen Garten. Das Rahmenbauerhandwerk hatte sie nach der Schule gelernt, um die eigenen Bilder angemessen präsentieren zu können. „Gemalt habe ich schon immer“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus den kreativen Projekten für die Familie entstand der Wunsch, auf ein Ziel hinarbeiten zu können. Dieses sollte auch in Zusammenhang mit ihrer Ausbildung stehen. Das Vorhaben, einmal pro Jahr auf einem Weihnachtsmarkt zu verkaufen, stand.

Für 2020 liegt bereits eine Anfrage für einen Stand auf dem Kunsthandwerkermarkt in den Dießener Seeanlagen vor. Da dieser im Rahmen des Jubiläums des Trachtenvereins stattfindet, plant sie Themen wie Wirtshausszenen oder Maitanzarrangements mit Figuren in Tracht. „Das ist eine neue Entwicklung“, freut sich die 47-Jährige auf den Termin im Sommer.